Глава генштаба ВСУ: Украинская армия готова к войне с Россией

Киев, , 09:56 — REGNUM Вооруженные силы Украины подготовились к широкомасштабной войне с Российской Федерацией. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью «Радио Свободы».

Начальника генштаба ВСУ спросили: готова ли украинская армия к боевым действиям против России. Муженко с уверенностью ответил что готова. Он пояснил, что у украинского командования существуют отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины и ВСУ в целом готовы к обороне страны.

Также Муженко рассказал, что перевооружение украинской армии продолжается и до конца 2018 года танки «Оплот» должны наконец-то поступить на вооружение украинской армии. Напомним, что ранее украинские власти обещали ВСУ «Оплот» в конце 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на Украине вступил в силу закон «о реинтеграции Донбасса».

Согласно этому закону, президент Украины может использовать вооруженные силы своей страны при «решении» конфликта в Донбассе без каких-либо ограничений. Кроме того, в этом законе сказано, что Донбасс якобы «оккупирован» Россией, которая, в свою очередь, названа «страной-агрессором».

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