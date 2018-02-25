Рениевый тупик: Курильские острова России и претензии Японии

Южно-Сахалинск, , 10:58 — REGNUM 26 февраля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM пройдет брифинг, в котором примут участие известные российские специалисты в области добычи и переработки полезных ископаемых:

Полеванов Владимир Павлович, главный геолог ФГКУ «Росгеоэкспертиза» (государственной структуры, наделённой с 2013 года полномочиями по проведению Государственной экспертизы проектов геологического изучения недр, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых);

Бурдин Денис Борисович, генеральный директор проекта по освоению ренивого месторождения на вулкане Кудрявый (ООО «Майнинг Технолоджи»); Директор Ассоциации «Недра Сервис», кандидат экономических наук;

Долгалёв Евгений Витальевич, главный технолог рениевого проекта.

Брифинг посвящен ситуации, сложившейся вокруг уникального месторождения полезных ископаемых, имеющего стратегическое значение для России. Речь идет о единственном в мире технологическом месторождении рения на острове Итуруп Южно-Курильской группы островов, которые желает отобрать у России проигравшая Вторую мировую войну страна-агрессор Япония.

Это месторождение было открыто на вулкане Кудрявый в 1992 году, в 2007 году разведано и поставлено на баланс государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Уникальной особенностью данного месторождения является то, что рений содержится в составе вулканических газов. Динамические (возобновляемые) запасы рения в вулканических газах вулкана Кудрявый составляют 36,7 тонн в год.

Для добычи рения из вулканического газа была разработана и запатентована специальная технология. Есть лицензия на разработку месторождения. Запасы ежегодно уточняются. Рений — стратегический оборонный металл, без которого невозможно создание жаропрочных никелевых сплавов для турбинных лопаток самолётов, платинорениевых катализаторов для крекинга нефти, целого ряда приборов и комплектующих в электротехнике и электронике. В 2001 году появились даже публикации о невозможности изготовления баллистических ракет «Тополь М» из-за отсутствия рения. Наконец, рений — путь в гиперзвук.

Мир потребляет 60−70 тонн рения в год, Россия — две-три тонны. При этом Россия сегодня импортирует рений, расходуя на эти цели миллиарды рублей в год, хотя давно уже могла приобрести технологическую независимость и стать крупнейшим экспортёром рения. Более того, 10 лет назад была утверждена правительственная программа поддержки рениевого проекта.

Составлены многочисленные технико-экономические обоснования проекта, показывающие высокую рентабельность проекта. Вместе с 12 тоннам рения попутно могут добываться 4 тонны германия, 15 тонн индия и даже тонна золота.

Казалось бы для реализации госпрограммы все составляющие: потребность в рении оборонки и высокотехнологичных отраслей, есть единственное в мире «возобновляемое» рениевое месторождение, есть технологии, обеспечивающие рентабельность проекта, есть стратегическая необходимость начать всерьёз и надолго осваивать Курилы. Нет одного — политической воли и национально ориентированной бюрократии, желающей реализовать проект.

О том, как они видят выход из рениевого тупика, расскажут участники брифинга.

Начало мероприятия в 13:00.

Регистрация гостей и участников с 12:30

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