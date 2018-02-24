Кучма: Украина никогда не была полноценным государством

Киев, , 08:12 — REGNUM Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что его страна никогда не была полноценным государством, а украинский народ сегодня находится в ужасном положении. Слова Кучмы приводит накануне, 23 февраля, портал «Украина.ру».

"Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно», — сказал Кучма.

Он напомнил, что на данный момент 75% внутреннего валового продукта Украины — это долги. Кто будет оплачивать эти долги — не известно.

Бывший президент считает, что к такому бедственному положению дел Украину привела её властная элита. Кучма отметил, что сегодня украинские политики говорят о предстоящих парламентских и президентских выборах, совершенно забыв об условиях жизни населения и состояние национальной экономики.

Также Кучма посетовал, что на Мюнхенской конференции по безопасности чуть не забыли о том, что Украина вообще существует.

«Если бы не поехал туда президент (Петр Порошенко — ИА REGNUM ) и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — заявил Кучма.

Напомним, ранее Кучма выразил несогласие с новым законом «о реинтеграции Донбасса». В частности, экс-президент остался недоволен тем, что в нем нет упоминания Минских соглашений. В целом он считает данный документ политическим.