Балтийский парад в честь 100-летия Красной армии: фоторепортаж ИА REGNUM

Балтийск, Калининградская область, , 18:32 — REGNUM В городе Балтийске Калининградской области сегодня, 23 февраля, прошел военный парад, посвященный 100-летию образования Красной армии.

Гарнизонный парад принял командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Александр Щербицкий, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — площади Балтийской славы.

«Было бы святотатством сегодня, возрождая новую Россию и ее вооруженные силы, предать забвению тех воинов Красной армии, которые собственно подарили нам этот праздник — ровно сто лет назад одержав победу над войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой», — заявил контр-адмирал.

Глава администрации Балтийского муниципального района Сергей Мельников также напомнил, что сто лет назад только что созданная Красная армия разгромила под Псковом наступавшие на Петроград германские войска.

«Это была попытка оккупации иностранной армией нашего государства, но наши прадеды остановили захватчиков. Праздник менял имя: День Красной армии и флота, День Советской армии и Военно-Морского флота, День защитника Отечества. Но главное, что мы не меняли смысла и сути», — сказал Мельников.

На параде контр-адмирал Щербицкий вручил новые звания девяти военнослужащим Балтийской военно-морской базы.

Первый вице-премьер Калининградской области Алексей Родин, выступая на торжественном митинге, заявил, что в Калининградской области было и будет особое отношение к воинской службе.

«Российская армия снова самая сильная от тайги до британских морей, — сказал Родин. — Значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны также вносят областные судостроительные и судоремонтные предприятия. За последние два года калининградские корабелы передали флоту три сторожевых корабля, гидрогеографическое судно, завершается испытание большого десантного корабля «Иван Грен».

После парада балтийцы возложили цветы к братской могиле, где захоронено 775 красноармейцев, взявших 25 апреля 1945 года восточно-прусскую крепость Пиллау.

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