Поддержание равновесия: «Искандер-М» на западных рубежах России

Калининград, , 15:56 — REGNUM Размещение российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» в Калининградской области — совершенно оправданный шаг, вызванный необходимостью соблюдать равновесие в европейском балансе сил. Об этом в своей статье пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Критика и призывы главы НАТО Йенса Столенберга, направленные на «достижение прозрачности ОТРК», не затрагивают такой важный фактор, как размещение американских систем ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии. Названные «оборонительными», эти системы вполне могут использоваться как пусковые установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. А значит, могут представлять дополнительную угрозу для России.

Таким образом, размещение ОТРК «Искандер-М» в Калининградской области стало шагом, направленным на поддержание равновесия. Тем более, что и сам ракетный комплекс «Искандер-М» не является неким универсальным оружием, выходящим за пределы договора об РСМД.

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