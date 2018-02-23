Выборы в Италии: «смена караула» неизбежна

Руслан Костюк, , 18:11 — REGNUM

Практически все опросы общественного мнения, проводимые в последние время на Апеннинах, дают основание сказать о том, что после назначенных на 4 марта парламентских выборов в Риме грядёт политическая «смена караула». Партии и движения, составляющие нынешнее гетерогенное (идущее от левого центра до умеренно правых кругов) большинство, должны получить гораздо меньше голосов, а также депутатских и сенатских мандатов, что неизбежно отправит их в оппозицию. В частности, это относится к ядру нынешнего парламентского большинства — левоцентристской коалиции.

Состоящая из пяти политических субъектов, эта коалиция может рассчитывать на поддержку не более 26% избирателей, при этом чуть менее 21,5% должна получить лидирующая в коалиции Демократическая партия (ДП), список которой ведёт на выборы 43-летний бывший глава Совета министров Италии Маттео Ренци. По правде сказать, в случае с возглавляемой демократами коалицией мы имеем дело скорее с центристской, чем левоцентристской коалицией. И дело тут не только в том, что младшие и более слабые партнёры Демпартии по блоку представляют собой либеральные партии.

Даже если с 2014 г. ДП является полноправным членом Партии европейских социалистов (ПЕС), сегодня в почти 450-тысячной Демократической партии, что называется, днём с огнём не найти социалистов. Под руководством своего нынешнего секретаря М. Ренци партия по факту превратилась в социал-либеральную политическую силу, остающуюся на сегодня самой влиятельной партией в республике. ДП, например, располагает самой крупной депутатской группой в нижней палате парламента, где заседает 281 депутат из общего количества 630 членов палаты депутатов. Также демократы сейчас возглавляют 13 из 20 региональных администраций в стране.

Однако, даже если мы берём в расчёт всё ещё сохраняющуюся высокую личную популярности М. Ренци, находившегося в должности главы правительства до декабря 2016 г., политический кредит доверия демократов в Италии явно ослабевает. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в 2008 г. за список ДП голосовала треть избирателей, а в 2013 г. — 25,5%. Откровенно социал-либеральная политика правительства, в том числе неоднозначно воспринятая в обществе либерализация рынка труда, равно как совершенно акритичная по отношению к атлантизму и ЕС внешняя политика властей, не только не принесла фактическим центристам политических дивидендов, но заметно ослабила их электоральный потенциал.

В своей нынешней предвыборной программе ДП была вынуждена озаботиться более социальным профилем, чтобы воспрепятствовать перетоку своих избирателей в стан оппозиции. Так, в программе ДП можно найти такие положения, как пункты о поднятии минимальной заработной платы до 10 евро в час (эта мера затронула бы в Италии до 15% низкоквалифицированных рабочих), институционализации полноправных трудовых контрактов, субсидиях безработным и родителям (дополнительно семьям с детьми это дало бы 240 евро).

Но реальная политика, которой руководствовались все возглавляемые демократами кабинеты в 2013—2018 гг., точно не носила левый характер. Как отмечает французский политолог, профессор Сьянс-По Марк Лазар, «большая часть прогрессивного электората в Италии сохраняет на данном этапе настрой голосовать за левый центр, но разочарование в политике «строгой экономии» и недовольство «слабой» социальной политикой при Ренци и сегодня расширяется».

Любопытным и, вероятно, специфически итальянским сюжетом является то, что в ДП, партии, участвующей в ПЕС, сегодня практически не осталось социал-демократов. Созданная как политический компромисс между посткоммунистами и социал-либералами католической традиции, ДП перестала в последние годы быть «общим домом» итальянского прогрессизма. В последние несколько лет эту партию с завидной регулярностью покидали многие политики, её создававшие.

В частности, видные посткоммунистические политики Максимо д’Алема и Пьерлуиджи Берсани, а также президент региональной администрации Тосканы Энрико Росси. Вместе с единомышленниками они создали Демократическое и прогрессивное движение (ДПД), отстаивающее идеи и принципы социал-демократии. Оставаясь в парламентском большинстве, ДПД (а оно располагает весьма солидным парламентским представительством, в движение входят 42 депутата и 16 сенаторов) в последнее время всё чётче позиционировало себя как критика правительства слева.

Неудивительно, что перед нынешней парламентской кампанией ДПД пошло на создание электорального альянса с двумя другими левыми объединениями — левосоциалистической партией «Итальянские левые» (её основу составляет ныне распущенная партия «Левые Экология Свобода», сумевшая самостоятельно пройти в парламент пять лет назад) и левоэкологическая партия «Возможное».

В своей предвыборной программе альтернативные левые, назвавшие собственный предвыборный блок несколько причудливо («Свободный и равный»), обещают сделать упор именно на социальные моменты: бороться за права всех трудящихся на коллективные трудовые контракты, отказаться от практики университетских взносов для студентов (а они ежегодно приносят в казну до 1,6 млрд евро), защищать права рабочих, жёстко бороться с коррупционной практикой и т. д. Антикоррупционная стратегия этого блока социал-реформистов и радикальных социалистов привела к тому, что кандидатом в премьер-министры «Свободный и равный» предлагает 73-летнего председателя Сената Пьетро Грассо, хорошо известного в прошлом как руководителя Национального директората «Антимафия». Очевидно, что данный блок проходит в парламент, его рейтинг сейчас составляет 5−6%. Но также очевидно и то, что подлинно левые силы Италии так и не вышли из системного кризиса, в котором они находятся вот уже десятилетие.