Защитить политическое здравомыслие: Израиль реагирует на новый закон Польши

Иерусалим, Израиль, , 13:34 — REGNUM Мнение о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны — то смысловое поле, на котором может сформироваться союзничество России и Израиля, которые считают недопустимым искажение фактов в угоду текущим политическим интересам. Об этом в своей статье пишет обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Скандальный польский закон, отрицающий участие поляков в уничтожении евреев на территории Польши во время Второй мировой войны, вызывал массовое возмущение израильтян. Уровень этого негодования подтверждается письмом депутатов Кнессета, 20 февраля призвавших премьер-министра Нетаньяху отозвать посла Израиля в Варшаве в виде протеста против принятого закона. Стоит отметить, что никто не отрицает героизм и величие подвига польских участников Сопротивления фашизму во время Второй мировой. Но это не отменяет того факта, что и среди гонителей евреев были поляки.

Преступления, совершенные польскими грабителями, которые прислуживали фашистам по доброй воле, иногда превосходили злодеяния их нацистских хозяев. Так, во всяком случае, вспоминают о тех событиях немногие дожившие до наших дней очевидцы. Вопрос о важности защиты истории для сохранения политического здравомыслия и ясного видения дальнейшей перспективы международных отношений сегодня важен как никогда. И поэтому объединение всех здоровых сил, согласных в этом вопросе, можно было бы только приветствовать. Какую роль в этом важнейшем вопросе могла бы сыграть поддержка, оказанная России Израилем?

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