Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Расследование предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США, ведущееся под руководством специального следователя Роберта Мюллера, дало результат. Кто оказался виновен в выборе «не того президента», пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

13 граждан России и три русских компании — вот кто, по мнению Мюллера, заслуживает наказания за вмешательство во внутреннюю жизнь Америки. Он считает, что «Агентство интернет-исследований» из Санкт-Петербурга согрешило перед США многими способами, включая размещение фальшивой информации от имени реальных, ничего не подозревавших граждан США или от имени вымышленных персонажей; использование незаконных счетов; агитация против Хиллари Клинтон и за Трампа; и даже организация и проведение в США нескольких митингов под различными политическими лозунгами, управляемых прямо из России по интернету. Таков послужной список «Агентства», судя по 37-страничному докладу Мюллера. А замыкалась вся эта антиамериканская деятельность на российского миллиардера Евгения Пригожина, финансиста и дирижера коллектива из тринадцати человек, оказавших столь эффективное воздействие на американскую политику.

Вместе с тем, доклад Мюллера чрезвычайно удобен как Трампу, так и американским спецслужбистам. Почему «русский тролль» может стать таким удобным объектом для перекладывания ответственности с американского специалиста по безопасности? И что значит это заключение для Трампа и его оппонентов?

Читайте подробности в статье: Вашингтонский обком идёт на войну: Чертова дюжина Мюллера в деталях

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