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СБУ требует внести Россострудничество в список запрещенных организаций

Политика

17−18 февраля 2018 г. в Киеве националисты разгромили представительство Россотрудничества

СБУ требует внести Россострудничество в список запрещенных организаций
Иллюстрация: Иллюстрация к басне Крылова «Слон и Моська»
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Киев, 23 февраля 2018, 16:33 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) на протяжении 2016−2017 гг. не раз обращалась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой внести Россострудничество в список запрещенных организаций. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге.

«Если говорить о Россотрудничестве, то у СБУ также есть претензии к этой организации, — сказал Кононенко. — Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список».

При этом заместитель главы СБУ добавил, что письма ведомства были оставлены в СНБО без рассмотрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17−18 февраля 2018 г. в Киеве националисты разгромили представительство Россотрудничества (Федеральное агентство РФ по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), а также два помещения украинских дочек российских банков «Сбербанк» и «Альфа-Банк».

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