Госдума: Закон о реинтеграции Донбасса направлен против России

Москва, , 15:59 — REGNUM Фракции Госдумы призвали международные парламентские организации осудить закон о реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 февраля, депутаты выступили с соответствующим совместным заявлением. ЛДПР настаивает на расширении заявления.

Депутаты Государственной думы обращают внимание Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты Минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины.

«Никакие соображения «сдерживания России», столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине», — говорится в документе.

Депутаты обращают внимание мирового сообщества на то, что усугубление ситуации взаимосвязано с фактическим отказом властей Украины от расследования и наказания лиц, виновных в убийствах на киевском Майдане, совершении государственного переворота и последующих преступлениях, как, например, зверствах 2 мая 2014 года в городе Одессе.

Парламентарии «с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» ведет к войне, а не к миру».

«Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить», — говорится в заявлении.

Депутаты Государственной думы, «неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами».

При этом парламентарии от фракции ЛДПР считают, что необходимо дополнить указанное заявление абзацем о постановке вопроса о необходимости прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г., ратифицированного Российской Федерацией Федеральным законом от 2 марта 1999 г. № 42-ФЗ.

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