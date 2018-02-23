Черные ящики президентских выборов

Марина Каширская, , 11:20 — REGNUM

Избирательная комиссия Воронежской области 22 февраля провела тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, к выборам президента России 18 марта избирком готовит операторов, которые будут работать на 209 избирательных участках, где КОИБ заменят урны для голосования.

Принцип тестирования, подготовки и работы КОИБ журналистам продемонстрировал начальник отдела эксплуатации и развития ГАС «Выборы» — информационного центра избиркома Воронежской области Алексей Алексеев.

Воронежская область в январе 2018 года получила 220 КОИБов модификации 2017 года. Из них 209 поставят на избирательных участках в Воронеже, где зарегистрировано больше всего избирателей. Еще 11 комплексов, согласно разработанному Центризбиркомом порядку, останутся в резерве.

Принцип работы КОИБ прост: заполненный бюллетень вводится в сканер и затем отправляется в накопитель, по форме похожий на знакомые всем урны для голосования. Сканер не принимает несколько бюллетеней одновременно, помятые (в том числе и сложенные пополам) или порванные бюллетени. Ввести бюллетень не получится, если избиратель попробует отправить его в сканер под углом или придержит рукой.

Марина Каширская © ИА REGNUM Урны Марина Каширская © ИА REGNUM Протокол тестирования

Если бюллетень введен правильно, устройство сканирует печать и отметки на нем. Бюллетень без печати или с печатью другого участка КОИБ не примет — вернет, поставив на оборотную сторону красную печать. Данные с бюллетеней, соответствующих образцу, устройство собирает: число голосов, отданных за каждого кандидата, подсчитывается автоматически, как и количество испорченных бюллетеней. Испорченными устройство посчитает и совершенно пустые бланки, и те, на которых поставлено более одной отметки.

У комплексов обработки бюллетеней есть множество преимуществ перед традиционными «урнами»: они экономят время, не допускают ошибок, которые могут возникнуть при ручном подсчете голосов, и помогают избежать ошибок в формировании и вводе протокола в ГАС «Выборы».

Более ранние модели КОИБ — например, 2010 года — уже применяли в Воронежской области при проведении федеральных, региональных и даже муниципальных выборов. Недостатки в работе старых образцов устранили. Раньше в них мог застрять бюллетень. Сейчас, хотя операторов и инструктируют на случай такого ЧП, при тестировании КОИБ-2017 не было ни одного такого случая. Появились сенсорные экраны, исчезли клавиатура и бегущая строка на экране, за указаниями которой избиратель мог запросто не уследить. Усовершенствовали даже урны: вместо складных, которые трескались из-за непрочности материала, накопители для бюллетеней стали делать монолитными.

На избирательных участках за каждое такое устройство будут отвечать сразу два оператора. В их обязанности входит тестирование КОИБ накануне дня голосование и в день голосования, консультирование избирателей на участках, вызов сотрудников техподдержки в случае поломок, а после закрытия участков — ввод данных, которые комплекс не может получить автоматически. Сейчас их, а также председателей участковых и территориальных комиссий обучают работе с КОИБ. Всего к 18 марта областной избирком подготовит более 418 операторов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в Российской Федерации пройдут выборы президента. В качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

В Воронеже 18 марта будут работать 434 избирательных участка, по области — 1715. В регионе зарегистрировано более 1,8 млн избирателей. В 2012 году, когда проходили прошлые президентские выборы, в списках значились 1,9 млн воронежцев, а явка по региону составила около 65%.

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