Ключ к миру в Сирии и Ираке — взаимодействие шиитов с курдами

Сергей Шакарянц, , 19:27 — REGNUM

Сирийские народные силы (Quwāt ad-Difā al-Watanī), чьи формирования, несмотря на окрики и намеки из Турции, таки пришли в Африн, о неизбежности чего мы писали днями ранее. Причем не только в регион, но и в сам одноименный городок, хотя Анкара продолжает утверждать, что их обстрелы заставили сирийские силы отступить. Но в интернет-ресурсах немало видеоматериалов, на которых видно, что ополченцы — именно в городе, именно на центральной площади и под сирийскими государственными флагами. Пик панических настроений пришелся на 20 февраля, в сущности, за час или два до того, как отряды Quwāt ad-Difā al-Watanī наглядно доказали, что они в Африне — из Анкары неслось, что «это нереалистично» (вице-премьер Бекир Боздаг) и что «это пропаганда» (пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын).

Оказалось, не пропаганда — с утра 21 февраля, как сообщало британское агентство Reuters, «колонна из ополченцев-шиитов прошла через КПП в районе города Захраа и направилась непосредственно в административный центр Африна для дальнейшего распределения по участкам фронта». Стало известно, что как минимум часть первой группы ополченцев (прибывшей в Африн 20 февраля) размещена на наиболее критическом направлении — на подступах к городку Джиндерес (юго-западный участок афринского фронта). Именно здесь в течение суток-двух шли наиболее активные боевые действия, потому что турки и боевики ССА стремились обязательно захватить Джиндерес — рассчитывая, видимо, взять Африн в кольцо.

Reuters также сообщило: «В рамках соглашения с сирийским военным командованием курды пообещали также передать подконтрольные им районы города Алеппо. Предположительно, властям будут переданы районы Бустан аль-Баша, Аль-Хальк, Байден, Хайдария и Айн аль-Абьяд. Под контролем курдов останется только самый крупный их район в северной части Алеппо — Шейх Максуд». И это соотносится с более ранним сообщением Reuters от 20 февраля: «Вооруженные формирования прибывают в Африн из Алеппо. Официальный Дамаск пока не давал комментариев происходящего». В обоих случаях британское агентство ссылается на… «источники в шиитской партии «Хезболлах». Полагаем, что речь о ливанской «Хезболлах» — сейчас такая оговорка необходима, потому что 14 февраля стало известно о существовании и деятельности неких «иракских бригад «Хезболлах», представитель которых Мохаммад Мохи разоблачал планы США по сокрытию истинного количества американских военных баз в Ираке и созданию новых баз США в регионе. То есть в регионе уже две партии «Хезболлах», как минимум — в Ливане и Ираке.

Шиитский фактор

Почему Турция и протурецкая «сирийская оппозиция» напугана циркуляцией «в воздухе» имени иранского генерал-майора Кассема Солеймани, становится ясным из слов некого Муханна Джафала, именуемого командующим батальоном «Абу-Амара» из состава выше упоминавшейся ССА. Сей командир исламистских боевиков «рассказал, что фактическая цель поддерживаемых Ираном асадовских ополчений, направленных на Африн, добраться до шиитских городов Фуа и Кфария», сообщает турецкая Yeni Şafak. По словам Джафала, «конвой, якобы возглавляемый Ираном, состоящий из боевиков, поддерживаемых Ираном вместе с Асадом… был организован иранским генералом Касcемом Солеймани».

Шиитские городки Фуа и Кфария тоже на территории региона Африн, они «находятся под четырехлетней осадой оппозиции», продолжает Джафала и… «вскрывает ларчик» панических настроений Анкары: оказывается, афринские шииты обороняются от ваххабитов и «оппозиции», используя террористов из Рабочей партии Курдистана (PKK) и PYD (курдская партия «Демократический союз» в Сирии) в качестве щита для асадовских подразделений «Шаббиха» (алавитская народная милиция). Конвой в Африне состоит из групп проасадовских шиитов, таких как «Аль-Нуджабаа», «Ливаа аль-Кудс» и «Ливаа Мохаммад Бакир», заявил Джафала, руководителем конвоя является командир подразделения «Шабиха» Халед Хасан Алуш (алавит), завершает сообщение агентство Yeni Şafak.

Протурецкий командир боевиков «оппозиции» допустил как минимум две грубейшие ошибки, скармливая турецкому агентству информацию — пусть и немаловажную, о том, какие именно подразделения сейчас первыми вошли в Африн. Он, во-первых, «забыл» хоть что-то сказать о курдах Африна, и в частности — об отрядах Курдской народной самообороны (YPG), которые ранее и сами отвергали передачу территории Сирии. Но ведь именно представитель YPG в Африне Рейзан Хеду 20 февраля первым из всех курдов подтвердил агентству «РИА Новости»: «Эрдоган оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что он остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны — силы уже в Африне». Правда, 22 февраля и российские, и британские источники отмечали, что пока прибытие ополченцев каким-то образом не сказалось на общей ситуации в регионе, хотя проправительственные источники сообщают о снижении активности протурецких боевиков так называемой «Свободной сирийской армии» и увеличении полетов турецких разведывательных беспилотников.

Таким образом, сами курдские командиры косвенно признали, что они, наконец, поняли, что в Африне речь о спасении не только курдов, но и шиитов городков Фуа и Кфария. Джафала фактически подставил Турцию, признав, что дело обстоит именно так, при этом допустив вторую ошибку — он забыл или не знает, что в Сирии просто не может быть непроасадовских шиитов или алавитов. И в этом виновата сама «сирийская оппозиция» и та же Турция, на протяжении почти 8 лет утверждавшие исключительно о якобы демократии и т.д., напрочь игнорируя тот факт, что в Сирии, как и во многих странах Ближнего Востока, уже не первое десятилетие увеличивается численность шиитских общин.

Третья ошибка Муханны Джафала — это то, что под диктовку кураторов он бездоказательно увязывает проходы конвоев Quwāt ad-Difā al-Watanī в Африн с иранским спецназом «Кодс» и конкретно с генерал-майором Солеймани. Но при этом указывает, что командует конвоями достаточно неплохо известный (в том числе — непримиримостью к исламистам) алавитский командир Халед Хасан Алуш. И из перечисленных шиитских милиций нет ни одной несирийской. То есть даже в Турции алавиты — а они живут прямо по ту сторону границы с Сирией — видят, что нет явного «иранского следа».

Сирийские народные силы (Quwāt ad-Difā al-Watanī)

К началу 2013 года президент Сирии Асад предпринял шаги для структуризации и объединения сотен ополченцев силами Народного комитета. Образованное подразделение получило название Quwāt ad-Difā al-Watanī. Ополченцы этой организации, в отличие от сил алавитов «Шабиха», получают зарплату и военную технику от правительства. Причем Иран внес очень небольшой вклад в создание этой организации. Изначально примыкали к Quwāt ad-Difā al-Watanī молодые и безработные мужчины. Многие из новобранцев присоединялись к группе, потому что члены их семей были убиты боевиками или для уничтожения исламистских террористов, которые жестоко угнетали, пытали и убивали немусульман. И не удивительно, что помимо шиитов, в организацию вливались ополчения христиан (в том числе армян) и друзов. Также в ополчение влились почти все мужчины из деревень, преимущественно населенных алавитами. Даже турецкие и западные наблюдатели признавали, что подразделения Quwāt ad-Difā al-Watanī крайне популярны в Сирии также и потому, что «действуют на своих местах», т. е. преимущественно по месту их постоянного проживания. По данным на февраль 2016 г., численность различных военизированных организаций в Quwāt ad-Difā al-Watanī составляла около 150 000 человек. Ополчение имеет женское крыло под названием «Львицы национальной обороны», состоящее из 500 женщин, которые работают на контрольно-пропускных пунктах. В основном они развернуты в районах Хомса. Женщины обучены использованию автоматов Калашникова, крупнокалиберных пулеметов и гранат.

В целом известно о 17—20 вооруженных формированиях, входящих в Quwāt ad-Difā al-Watanī. Например — группа «Соколы Евфрата» («Сукур аль-Фурат»), вооруженное подразделение, созданное в 2017 г. из представителей бедуинского (сунниты) племени «Шайтат», проживающих в провинциях Холмс и Дэйр-эз-Зор. «Иерусалимская бригада» — вооруженное формирование выходцев из лагеря палестинских беженцев «Найраб» в провинции Алеппо. «Орлы урагана» — вооруженные формирования членов Сирийской социальной националистической партии (ССНП), в основном сирийских христиан. «Силы Ярости» — другое название «Солдаты Христа», созданное в марте 2013 г. вооруженное подразделение из сирийских христиан, проживающих в провинции Хама. «Стражи Рассвета» — созданная в сентябре 2015 г. коалиция разных ополчений сирийских христиан. Бригада «Соколы Кунейтра» — вооруженное подразделение друзов и суннитов, коренных жителей провинции Кунейтра. «Армия сторонников единобожия» — вооруженное подразделение друзов в провинции Сувэйда, созданное в 2013 г. «Щит Родины» — вооруженное подразделение друзов в провинции Сувэйда, созданное в апреле 2015 г. «Горные Львицы» — сформированное в июле 2015 г. вооруженное подразделение, состоящее из женщин друзской общины в провинции Сувэйда. «Силы обороны Гозарто» — отряды регионального ополчения, базирующиеся в Эль-Камышлы и Эль-Хассеке и состоящие преимущественно из местных ассирийских христиан, жителей арамейских сообществ Сирии и представителей армянской общины, и так далее.

Если учитывать, что за годы войны регулярная армия Сирии сократилась чуть ли не наполовину, и сейчас, по приблизительным подсчетам, в ней не больше чем 130—140 тысяч военнослужащих, то необходимо признать, что все военизированные формирования ополчения Quwāt ad-Difā al-Watanī, в сущности, просто восполняют потери сирийской армии, а также являются «заменой» системному воинскому призыву в стране, поскольку в условиях войны этот призыв фактически не проводится. Конечно, США многократно обвинили Иран в помощи Сирии для создания ополчения по модели иранской милиции «Басидж». Да, периодически сообщалось, что некоторые члены этого сирийского ополчения направлялись на обучение в Иран. Но главная же угроза — тем же США, Турции, «сирийской оппозиции» и другим, исходящая от формирований Quwāt ad-Difā al-Watanī, состоит в том, что именно бойцы этой организации наглядно доказывают, что это — истинный народ Сирии, потому что в рядах ополчений из состава Quwāt ad-Difā al-Watanī объединены все этнические и религиозные общины Сирии. В том числе — и сунниты, за якобы «попранные права» которых заступились Запад, Турция, Саудовская Аравия и др. Кроме того, Турцию и «сирийскую оппозицию» особенно пугает перспектива ввода в Африн, помимо шиитов и алавитов, также христианских ополченцев. Не зря же в 2014—17 гг. в Алеппо там, где исламистам противостояли христиане, террористы не могли продвинуться.

Реджеп Эрдоган уже публично молчит, хотя недавно хорохорился и утверждал, что он обо всем договорился с Россией и Ираном. Даже за сутки до вступления ополченцев Quwāt ad-Difā al-Watanī он утверждал: «Сейчас этот вопрос [т.е. об Африне] закрыт. В ближайшие дни центр города Африн будет окружен нами». И, по словам Эрдогана, на этот счет у него есть договоренности с Путиным. Однако реалии следующего дня вынудили турецкого президента поговорить по телефону и с президентом Ирана Хасаном Роухани. Как сообщал ресурс Mehr News, «по данным источников из окружения президента Ирана, в конце понедельника президенты Турции и Ирана обменялись мнениями по телефону о последних событиях в Сирии, особенно в Африне и Идлибе. Источники, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подчеркнули сотрудничество в борьбе с террористическими элементами. Оба лидера обсудили процесс переговоров в Астане и Сочинский конгресс в поисках решения сирийского вопроса».

Как видим, подробностей нет, хотя известно, что вопросы Африна и Идлиба обсуждались в Совбезах и РФ, и Ирана. Чем-то, видимо, Эрдогана не удовлетворила беседа с Путиным, если он спустя сутки те же вопросы поспешил обсудить с Роухани. И, судя по тому, что ополченцы Quwāt ad-Difā al-Watanī продолжают прибывать в Африн и даже — выходят на передовые позиции, Эрдогана «не поняли» и в Тегеране.

Но был ли «след» иранского спецназа «Кодс» и лично генерал-майора Солеймани в организации и проводке конвоев из Алеппо в Африн — пока неясно. Если не считать, что Reuters два дня подряд черпает свои сведения из «источников в шиитской партии «Хезболлах» и что протурецкий командир «сирийской оппозиции» Муханны Джафала признал, что первыми в Африн прибыли бойцы именно алавитской и шиитских милиций Сирии. То есть пока в Африне нет бойцов самой «Хезболлах». А именно их появление на фронтах уместно связывать с иранским спецназом «Кодс» и генерал-майором Солеймани, так как о тесных связях между ударными отрядами «хезболлаховцев» (ливанских) и КСИР Ирана миру известно. Да это и никто не скрывает — ни в Тегеране, ни в Бейруте.

Как будет в дальнейшем — вот что сейчас интересует, думается, практически всех «игроков», занятых в сирийской ситуации. В том числе и с курдами. В принципе, совет уже прозвучал — 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва содействовать диалогу между Турцией и Сирией для урегулирования ситуации вокруг Африна, подчеркнул: «Уважать территориальную целостность САР должны и все этнические, конфессиональные и прочие группы, которые проживают в Сирии. Но само правительство САР также должно руководствоваться принципом суверенитета над всей территорией своей страны. Это означает необходимость разговаривать со всеми представителями тех или иных этнических, конфессиональных групп, включая курдов. Именно на такой основе Россия работает со всеми участниками сирийских событий».

Совпадение или нет, но в тот же день в МО России замминистра обороны РФ Александр Фомин принял заместителя специального представителя генсека ООН по Сирии Рамзи Эзельдина Рамзи и обсуждал с ним «необходимость активизации усилий по формированию Конституционной комиссии и началу работы по вопросам конституционной реформы в Сирии».

Шииты и курды

С другой стороны, казалось бы, не связанные с этим процессом реалии соседнего Ирака, как и определенные усилия Ирана в Сирии и Ираке, также готовят приблизительную картину будущего. Например, озвучивание факта существования и деятельности иракских бригад «Хезболлах» — явно ощущается, что недалек тот день, когда и в Сирии объявят о наличии сирийских бригад «Хезболлах». А ведь это — лишь часть общего процесса.

Сравним: в Ираке перелом в войну против террористов внесли Народные мобилизационные силы, т. е. ополченческое объединение «Аль-Хашд аш-Шааби». Сейчас в Сирии также на первый план выходит народное объединение ополчений Quwāt ad-Difā al-Watanī. Иными словами, некая общая модель — перед глазами. Широкий фронт антитеррористических и, не побоимся сравнения — антизападных, разумеется, и антитурецких сил — это реалия сегодняшних Ирака и Сирии. И нюанс в том, что в этих широких фронтах сил тон как бы задают шииты и этно‑ и конфессиональные группы, заключившие с шиитами соглашения о взаимодействии. В Ираке, например, наблюдается процесс сближения шиитских ополченцев с курдами. Так, 28 января курдские источниками сообщали, что блок «Аль-Фатих», включающий в себя представителей проиранских шиитских ополченцев «Аль-Хашд аш-Шааби» и возглавляемый Хади аль-Амери, пытается привлечь курдские партии «Движение за перемены» («Горран») и «Исламская группа Курдистана» (ИГК) в свою коалицию для предстоящих выборов в Ираке». Амери хочет объединиться с «Горран» и ИГК, чтобы противостоять другим иракским фракциям.

Конечно, переговоры между курдами и шиитами Ирака еще идут. Но мы видим фактор, вокруг которого, не исключено, в дальнейшем будет развиваться будущее не только Ирака, но и Сирии — ведь и здесь, пусть пока и вокруг узкой проблемы Африна, наметился шиитско-курдский диалог на основах взаимопонимания. Вспомнили же курды, что у шиитов есть и свои цели в Африне — деблокада шиитских городов Фуа и Кфария. Так зачем же исключать, что в ходе дальнейших переговоров курды Сирии вспомнят и о христианах, друзах Африна, а также о некурдских общинах в Рожаве и Джазире?

Как можно понять из сообщений о начале дислоцирования в Африне шиитских ополчений и алавитской милиции, внутрисирийский диалог с курдами идет. Курдам предложена база широкого межобщинного взаимодействия — в виде народных сил Quwāt ad-Difā al-Watanī. И если, по замыслу властей Сирии, в 2012—17 гг. курдские лидеры не врали, утверждая, что они не стремятся к независимости и уважают территориальную целостность Сирии, то сейчас курды не должны отвергать совместную работу под эгидой Quwāt ad-Difā al-Watanī. А по примеру Ирака в дальнейшем это может стать и основой для политических соглашений и договоренностей, раз уж иракская народная «Аль-Хашд аш-Шааби», независимо от правительства Ирака, предлагает иракским курдам политический союз.

Иран следит за процессами как в Сирии вокруг Африна, так и в Ираке. Заявление замминистра иностранных дел ИРИ Аббаса Аракчи от 22 февраля, переданное британским Би-би-си: «Страх войны — везде в нашем регионе» — это не просто напоминание о тревожности текущего момента и предупреждение о риске масштабной региональной войны, обусловленные «действиями Израиля, который продолжает атаковать позиции и объекты правительственных войск на территории Сирии». Иранский дипломат двусмысленно с прозрачным намеком констатировал, и эта констатация направлена и Турции, и Западу, да и Израилю: «Иранское присутствие в Сирии не связано с формированием нового фронта против Израиля, а обусловлено целями борьбы с терроризмом… Только представьте, если бы нас не было там. Сейчас вы бы имели ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дамаске, возможно, в Бейруте и других местах».

В происходящих практически параллельно в Ираке и Сирии процессах сближения шиитов с курдами, как и в подстрочном смысле слов г-на Аракчи, скрыты ключевые пункты будущего Ирака и Сирии. Конечно, это не означает, что эти страны со временем будут именоваться «Исламскими республиками» и в них будут свои КСИРы — хотя база уже есть, в лице тех же Quwāt ad-Difā al-Watanī и «Аль-Хашд аш-Шааби». Однако то, что истерзанные многолетней войной Сирия и Ирак (а Ирак — еще и западной оккупацией) могут найти внутриполитический язык примирения именно на пути сотрудничества и взаимодействия как курдов, так и других этно‑ и конфессиональных меньшинств, именно с шиитами, сомнений не вызывает. Странный вышел эффект — все противники Башара аль-Асада, начиная с Израиля, вроде бы опасались «шиитского пояса». Но сами же и привели к тому, что вскоре это станет реальностью, ведь курды «поняли шиитов».

Читайте ранее в этом сюжете: Африн займет не регулярная армия Сирии, а проправительственные силы