Strategist: Чего США хотят добиться в Сирии?

Максим Исаев, , 20:25 — REGNUM

Учитывая то, что нестабильность затронула большую часть Ближнего Востока, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заслуживает похвалы за то, что он не забыл о сирийском конфликте во время своей недавней поездки по региону. Перед Тиллерсоном стояла непростая задача. Американская дипломатия на Ближнем Востоке практически отсутствует, и похоже, что у государственного департамента нет никаких новых идей и необходимого финансирования, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Если США относятся к необходимости урегулирования сирийского кризиса со всей серьезностью, то Вашингтону следует проявлять устойчивый интерес к региону и увеличить финансирование внешнеполитической деятельности, пишет Кристофер Р. Хилл в статье для австралийского издания The Strategist.

Сложность сложившейся в Сирии ситуации значительно превысила возможности международного сообщества, необходимые для ее урегулирования. Быстро меняющаяся обстановка, растущее число игроков, постоянно меняющиеся линии фронта существенно усложняют процесс урегулирования.

Всего шесть месяцев назад в сирийском конфликте можно было выделить две четкие тенденции: президент Сирии Башар Асад при поддержке России, Ирана и «Хезболлы» приближался к победе, а западная коалиция во главе с США должна была довершить разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня успешная кампания США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась пирровой победой: погибли сотни тысяч людей, а урегулирования ситуации так и не удалось достигнуть.

Более того, регион оказался на грани нового конфликта. На юге Сирии произошли столкновения между Израилем и Ираном. Турция начала военную кампанию против курдов на севере Сирии, намереваясь вытеснить курдские силы из Африна и помешать им соединиться с курдами, проживающими на территории Турции. Асад согласился предоставить территорию сирийским курдам, но Турция не намерена мириться с курдскими силами, расположенными вдоль ее границ.

США, со своей стороны, последние шесть лет пытались объединить различные группы суннитских арабских боевиков под эгидой так называемых Сирийских демократических сил (SDF). Некоторые арабские группы, входившие в SDF, показали высокую эффективность и даже сражались вместе с курдами против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но теперь они оказались под прицелом не только правительственных сил Сирии, но также России и различных проиранких шиитских группировок.

США поступили правильно, когда сосредоточили свое внимание на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но сейчас перед ними возникла еще одна проблема: обеспечение выживания своих союзников в Сирии. Это увеличивает вероятность прямого конфликта с другими державами, включая Россию.

Вашингтон и его союзники не проявляют особого желания принимать жесткие меры в отношении своего турецкого союзника по НАТО. Они лишь призвали Турцию к сдержанности. Однако жесткое давление — один из любимых инструментов американской дипломатии — редко срабатывает в отношении тех, кто уже находится в пылу сражения. В конце концов, Турция нужна Западу для того, чтобы использовать ее в качестве противовеса в отношении России, чья стратегическая повестка дня выходит далеко за пределы Ближнего Востока.

Когда историки будут рассматривать конфликт в Сирии, они будут хвалить бывшего президента США Барака Обаму и нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа за что, что они провели крупную кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, Обаму и Трампа будут винить за то, что они просмотрели более масштабный конфликт.

Когда США выступили против Асада семь лет назад, они отстаивали свои национальные интересы в регионе, полностью проигнорировав интересы других ключевых игроков, таких как Турция, Россия, Иран и Израиль. В результате в настоящий момент возникла реальная опасность начала опосредованной войны между США и Россией.

Если администрация Трампа хочет продемонстрировать свое лидерство, ей следует сначала провести консультации с региональными державами и выяснить, какие именно интересы они преследуют и возможно ли их согласовать между собой. Тиллерсон, возможно, пытался это сделать во время своей поездки. Однако перед тем как спросить региональных игроков о том, чего именно они хотят, администрации США стоит задать этот же вопрос самой себе. Ставки в Сирии увеличиваются, а США до сих пор не могут сформулировать внятную цель.