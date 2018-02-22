В чем есть неизбежность признания Республики Арцах

Рубен Заргарян, , 18:31 — REGNUM

Признание независимости Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) как неминуемая и неизбежная парадигма — это метод возрождения международного права, безопасности и стабильности.

Республика Арцах и Республика Армения являются одним из системообразующих факторов безопасности в регионе и борьбы с международным терроризмом. Республика Арцах в ходе отражения агрессии Азербайджана в 1991—94 годах и в апреле 2016 года дважды провела операцию по принуждению Азербайджана к миру. Долгие годы армия обороны НКР фактически выполняет миротворческую функцию в регионе.

Республика Арцах — ответственное государство, никому не угрожающее войной, не предъявляющее территориальных претензий к соседям, не требующее незамедлительного вывода азербайджанских войск с оккупированных земель Арцаха. В отличии от Азербайджана, Республика Арцах, осознавая себя состоявшимся, успешным и компетентным государством, готова к прямым азербайджано-арцахским переговорам.

Азербайджан отрицает международное право, саботирует переговорный процесс, нарушает Резолюции СБ ООН №822, 853, 874, 884, устраивает провокации и террористические атаки на границе. Баку агрессивно ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность Республики Армения и Республики Арцах.

Азербайджан — слабое звено переговоров. Позиция Баку, если ее вообще можно квалифицировать как серьезную переговорную позицию, состоит исключительно из ничем не обоснованных территориальных претензий к Республике Арцах и сводится к требованию передачи Азербайджану на первом этапе семи реинтегрированных исторических районов Арцаха для создания удобных плацдармов для военного захвата всего Нагорного Карабаха на втором этапе.

Основанные на фальсификациях и ничем не обоснованные территориальные претензии Азербайджана к Республике Арцах следует рассматривать как неуместные, неприемлемые и несоответствующие поиску взаимоприемлемых решений по вопросу заключения мирного договора.

Разрастаются и территориальные претензии на земли Республики Армения, которые бакинские власти в лице президента Азербайджана Ильхама Алиева систематически называют «Западным Азербайджаном». 8 февраля 2018 года на VI съезде правящей партии «Йени Азербайджан» Алиев провозгласил стратегической целью захват Еревана.

100-летний азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся еще в 1918 году, слишком затянулся. Если бы в 1991 году после проведения референдума о независимости Республики Арцах, прошедшего в полном согласии с нормами международного права, международное сообщество признало Республику Арцах, как того императивно требовало международное право, то не было бы азербайджанской агрессии 1991—94 годов и апреля 2016 года, а конфликт был бы давно урегулирован. Международная правоприменительная практика разрешения этнополитических конфликтов основывается в первую очередь на проведении референдума о независимости.

Следует констатировать, что в международном праве нет норм, обязывающих самоопределяющееся государство получать согласие метрополии, от которой оно отделяются. В заключении Международного Суда ООН от 2 июля 2010 года зафиксировано: «81. …никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности ООН». «84. По изложенным причинам Международный Суд считает, что общее международное право не содержит какого-либо запрета на провозглашение независимости».

Затягивание окончательного признания НКР, игнорирующее объективную реальность международной жизни, давно стало фактором, серьезно осложняющим межгосударственные отношения. Согласно декларативной теории признания государств, признание констатирует появление адресата признания и служит механизмом, облегчающим осуществление с ним контактов. Большинство юристов-международников считают, что именно декларативная теория признания отвечает реальностям международной жизни. В статье № 3 «Конвенции о правах и обязанностях государств», которая была подписана в Монтевидео (Уругвай) 26 декабря 1933 года, зафиксировано, что «политическое существование государства не зависит от признания другими государствами».

Цивилизованное и прочное урегулирование азербайджано-арцахского конфликта должно основываться на следующих принципах: определение статуса Республики Арцах — исключительное право народа Арцаха, окончательное признание международным сообществом государственной независимости Республики Арцах, взаимное признание независимости Республики Арцах и Азербайджанской Республики, восстановление территориальной целостности Арцаха, мирное разрешение споров и неприменение силы или угрозы силой.

Устав ООН, международное право императивно диктует необходимость признания Республики Арцах. Уникальность ситуации в урегулировании азербайджано-арцахского конфликта, в отличии от других конфликтов, состоит в том, что у сопредседателей Минской группы ОБСЕ России, США и Франции нет разногласий, все три державы признают право Арцаха на самоопределение. Совместное окончательное признание ими независимости Республики Арцах способствовало бы региональной безопасности и стабильности, обеспечению их национальных интересов, создало бы прецедент цивилизованного урегулирования конфликта.

Является ли держава ответственной или нет, определяется также и тем, способна ли она предотвратить и пресечь агрессию против других стран и народов. Это признание явится превентивной мерой против новой агрессии Азербайджана и придаст динамизм переговорному процессу.

Автор — кандидат исторических наук, советник 1-го класса МИД Республики Арцах