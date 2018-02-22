США вооружают Швецию, Россия «подрывает» Украину: Радио REGNUM

Москва, 22 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Поближе к России: США оснастят Швецию противоракетными комплексами;
- Против цели: почему Вашингтон против «Северного потока — 2»;
- Инцидент вблизи Африна: Турция открыла огонь по войскам Сирии;
- Провидец или лжепророк: Саакашвили планирует навещать Порошенко в тюрьме;
- План на шестилетку: о чём пойдёт речь в послании Федеральному собранию.
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