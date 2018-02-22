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США вооружают Швецию, Россия «подрывает» Украину: Радио REGNUM

Политика

Вашингтон приближается к российской границе и пытается повлиять на «Северный поток – 2»

США вооружают Швецию, Россия «подрывает» Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 22 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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