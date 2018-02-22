США поставят Швеции противоракетные комплексы Patriot

Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Поставку противоракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию на общую сумму $3,2 млрд согласовал госдепартамент США, сообщила пресс-служба Управления министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA.

«Государственный департамент принял решение об утверждении возможной иностранной военной продажи в Швецию модернизированных систем Patriot в конфигурации «3+» <…> Общая оценочная стоимость программы составляет $3,2 млрд», — говорится в сообщении.

«Предлагаемая продажа ракетной системы Patriot улучшит возможности противоракетной обороны Швеции. Швеция будет использовать систему Patriot для защиты своей территориальной целостности и укрепления региональной стабильности», — отметили в DSCA.

В соответствии с запросом Швеции, объем поставки будет включать четыре комплекса Patriot, включая радиолокационные станции AN/MPQ-65, станции управления взаимодействием AN/MSQ-132, девять групп мачт антенн, двенадцать стартовых станций М903, электростанции, а также 300 ракет различного назначения.

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В ведомстве отметили, что продажа ракетных комплексов «не изменит базовый военный баланс в регионе», а также «не окажет отрицательного влияния на оборону США».

Напомним, Швеция не является членом НАТО и граничит с Россией в исключительной зоне Балтийского моря (с Калининградской областью). В случае, если поставка указанного оборудования состоится Швеция станет первой европейской страной, которая примет на вооружение Patriot.

Свою заинтересованность в приобретении комплексов Patriot ранее высказали Румыния и Польша. По своим характеристикам американский противоракетный комплекс является аналогом российских зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

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