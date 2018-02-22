Турция открыла огонь по сирийским войскам

Дамаск, , 08:51 — REGNUM Вооруженные силы Турции открыли огонь по правительственным войскам Сирии, следовавшим в город Африн, сообщает 22 февраля портал Kurdistan.ru.

В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана рассказали о том, что вооруженные силы страны открыли огонь по колонне из 40−50 автомобилей, принадлежащих сирийским военным.

Армия Сирии должна была проникнуть в Африн в соответствии с соглашением, достигнутым между Отрядами народной самообороны и войсками президента Башара Асада.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к осуществлению операции «Оливковая ветвь», направленной против усиления Отрядов народной самообороны на сирийско-турецкой границе.

Анкара считает, что сирийские курды имеют тесные связи с Рабочей партией Курдистана, считающейся Анкарой террористической организацией, с которой государство ведет борьбу на протяжении десятилетий.

Кроме того, турецкая агрессия была вызвана заявлением Соединенных Штатов о стремлении создать из Отрядов народной самообороны приграничную армию, что является прямой угрозой национальной безопасности Турции.

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