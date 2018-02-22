Четверг, 22 Февраля 2018 года
18:27:54 МСК

Турция открыла огонь по сирийским войскам

Политика

Инцидент произошел вблизи сирийского Африна и не вызвал серьезных последствий

Дамаск, 22 февраля 2018, 08:51 — REGNUM  Вооруженные силы Турции открыли огонь по правительственным войскам Сирии, следовавшим в город Африн, сообщает 22 февраля портал Kurdistan.ru.

В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана рассказали о том, что вооруженные силы страны открыли огонь по колонне из 40−50 автомобилей, принадлежащих сирийским военным.

Армия Сирии должна была проникнуть в Африн в соответствии с соглашением, достигнутым между Отрядами народной самообороны и войсками президента Башара Асада.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к осуществлению операции «Оливковая ветвь», направленной против усиления Отрядов народной самообороны на сирийско-турецкой границе.

Анкара считает, что сирийские курды имеют тесные связи с Рабочей партией Курдистана, считающейся Анкарой террористической организацией, с которой государство ведет борьбу на протяжении десятилетий.

Кроме того, турецкая агрессия была вызвана заявлением Соединенных Штатов о стремлении создать из Отрядов народной самообороны приграничную армию, что является прямой угрозой национальной безопасности Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Asia Times: США стремительно теряют позиции на Ближнем Востоке

Читайте развитие сюжета: Турецкие военные «нейтрализовали» 1 тыс. 829 человек в сирийском Африне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить