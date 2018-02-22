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США и Украина угрожают России, но готовы к ней прислушаться? Радио REGNUM

Политика

Советник президента Украины предложил при урегулировании конфликта на востоке Украины вернуться к предложению России

США и Украина угрожают России, но готовы к ней прислушаться? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 22 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем Запад обвиняет Россию в атаках? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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