США и Украина угрожают России, но готовы к ней прислушаться? Радио REGNUM

Москва, 22 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Ограниченная защита: Расмуссен призвал Украину и США прислушаться к Путину;
- Дееспособность под вопросом: немецкий бундесвер не готов к миссии в Донбассе;
- Внешнее влияние: минобороны Латвии обвинило Россию в банковском кризисе;
- Обвинить во всем Россию: проект резолюции по Молдавии внесён в конгресс США;
- Вопреки всему: Путин уверен, что «Северный поток — 2» будет реализован.
Читайте ранее в этом сюжете: Зачем Запад обвиняет Россию в атаках? Радио REGNUM