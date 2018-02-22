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Путин в послании Федеральному собранию обозначит план работы на шесть лет

Политика

СМИ узнали об особенностях предстоящего выступления главы государства перед парламентом

Путин в послании Федеральному собранию обозначит план работы на шесть лет
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 22 февраля 2018, 03:40 — REGNUM  Избирательная кампания по выборам президента России наложит свой отпечаток на предстоящее ежегодное послание российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По информации издания, в отличие от прошлых выступлений главы государства перед парламентом, в которых традиционно обозначался план работы на ближайший год, на этот раз обращение Владимира Путина будет «охватывать шестилетний период».

Сообщается также, что послание президента в этом году может быть оглашено не в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже.

Как пояснил собеседник издания в Кремле, такой выбор места проведения «подчеркивает иной характер послания — всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам».

Кроме того, на оглашении послания помимо членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы ожидается широкий круг приглашённых.

В избирательном штабе Владимира Путина подтвердили, что в число приглашённых могут попасть доверенные лица кандидата. Вместе с тем подчёркнуто, что присутствовать они будут не в этом качестве, а как члены Общественной палаты или общественные деятели, так как «это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата».

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным посланием 1 марта.

Ранее информацию об этом распространил сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Александр Румянцев, заявив при этом, что Путин готовит послание к Федеральному собранию как кандидат на пост президента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме будет создана рабочая группа по реализации Послания президента

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Послание президента России Федеральному собранию-2018
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