Александр Белов, , 07:19 — REGNUM

Брошенные Вашингтоном и осаждаемые турецкой армией курдские силы, расположенные в северном сирийском регионе Африн, запросили помощь у России и получили ее. Официальные представители курдских отрядов народной самообороны YPG объявили, что правительственные силы Сирии направили подкрепление в Африн, чтобы поддержать курдские силы. Французский телеканал France24 сообщил, что войска президента Сирии Башара Асада, прибывающие в Африн, попали под огонь турецкой артиллерии. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что правительственные войска Сирии были вынуждены отступить, пишет Дэвид Голдман в статье для Asia Times.

Ситуация на севере Сирии остается неясной. Однако курдам стало предельно ясно, что США их бросили менее чем через месяц после того, как Пентагон объявил о создании на севере Сирии «Пограничных сил безопасности» численностью 30 тыс. человек, состоящих преимущественно из курдов. Турция ответила на американскую инициативу, вторгнувшись в северную Сирию и напав на курдские отряды. США ничего не предприняли и курды обратились за помощью к России.

По словам эксперта Альфреда Хакенбергера, опубликовавшего 19 февраля статью в газете Die Welt: «Россия окажется в победителях, если ей удастся создать сирийско-курдский военный союз. Это значительно расширило бы военный контроль России над страной. Турция должна была бы прекратить свое вторжение в Африн, потому что конфронтация с сирийскими солдатами приведет к прямому вступлению в конфликт с Россией».

Несомненно, ситуация в Африне представляется как второстепенный эпизод в затянувшейся сирийской гражданской войне, однако последние события показывают, что американское влияние в регионе рухнуло раз и навсегда. Курдские группировки, подготовленные военными инструкторами из США и Германии, представляют собой эффективную силу, независимую от Асада. Курдские силы смогли разбить суннитских боевиков, поддерживаемых США, Турцией и Саудовской Аравией.

Расширение курдского влияния в Сирии повлекло за собой яростную реакцию со стороны Турции, которая опасается того, что сирийские и иракские курды могут соединиться с курдами, проживающими на территории Турции. К середине 2040-х годов более половины населения Турции младше 30 лет будут составлять этнические курды.

Курды являлись вспомогательным отрядом НАТО, сражавшимся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Курды не выдвигали никаких требований, кроме альянса с США. Турция является членом НАТО формально, а на практике Анкара занимает враждебную позицию относительно ключевых интересов США. Анкара, кроме всего прочего, помогает России поставлять газ в ЕС, минуя Украину. Турция яростно торгуется с Россией, однако в конечном итоге все же будет поддерживать сотрудничество с Москвой.

Тем не менее Вашингтон парализовал страх из-за того, что Турция может покинуть НАТО, если Белый дом продолжит поддержку курдов. «Никто не хочет взять на себя ответственность за потерю Турции», — заявил представитель администрации США.

США бросили курдов, и у них не осталось иного выбора, кроме как обратиться за помощью к правительству Сирии и его ключевому союзнику. В результате Россия в настоящее время является ключевым союзником как правительства Асада, так и курдских группировок, которые США рассматривают как основную подконтрольную им силу в стране.

Пока США играют в монополию, Россия играет в шахматы. Все активы США в регионе рассматриваются американской администрацией отдельно, они не существуют в рамках единой стратегии, поэтому непонятно, как оценивать отдельные активы и чем можно пожертвовать для достижения крупного выигрыша. Россия рассматривает свои активы как фигуры на шахматной доске, единственная функция которых заключается в том, чтобы внести свой вклад в достижение единственной цели — выиграть игру.

Фигурами можно безжалостно жертвовать, когда этого требуют обстоятельства. У Вашингтона нет единой стратегии, он не знает, чего именно нужно добиться в отношении Сирии и Турции и с помощью каких средств.

Предполагаемые курдские «Пограничные силы безопасности» были последней американской фигурой на сирийской шахматной доске, и Вашингтон отказался от этой фигуры. Непонятно, какими рычагами влияния США намерены воспользоваться сейчас.

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