Немецкий бундесвер не готов к миротворческой миссии в Донбассе

Берлин, , 23:15 — REGNUM На сегодняшний день немецкие солдаты задействованы в порядка 15 международных военных миссиях и операциях — от контроля за режимом прекращения огня в Косово до гуманитарной миссии в Мали. Не исключено, что в случае введения контингента «голубых касок» на Востоке Украины немецкие военные отправятся и в Донбасс, сообщает сегодня, 21 февраля, Deutsche Welle. О содействии урегулированию конфликта в регионе говорится даже в коалиционном соглашении нового правительства Германии.

«Участие в международных миссиях, и я не имею сейчас в виду коллективную оборону в целом, а зарубежную миссию с достаточным крупным контингентом, бундесвер способен осуществить и в этом, и в следующем году», — отмечает уполномоченный бундестага по делам немецких военнослужащих Ханс-Петер Бартельс.

Однако, несмотря на сдержанный оптимизм немецких чиновников, бундесвер в последнее время оказался в непростой ситуации. В ближайшие три года из-за недостатка снаряжения и техники дееспособность сухопутных войск останется весьма ограниченной, признаются в министерстве обороны Германии. Речь идет о нехватке даже элементарных вещей — бронежилетов, палаток, теплых вещей, приборов ночного видения, не хватает и личного состава. По официальным данным, на сегодняшний день в составе немецких вооруженных сил служит около 170 000 человек — наименьшее количество в истории страны.

С момента окончания «холодной войны» военные расходы многих европейских государств поступательно сокращались, однако после событий, произошедших в Крыму и Донбассе, ситуация изменилась, отмечают немецкие чиновники.

«Радует тот факт, что за последние годы, наконец, пришло осознание необходимости модернизации оснащения и техники для коллективной обороны и сегодня это перестало быть темой политического дискурса в Берлине», — отмечает Бартельс.

Помимо всего прочего Германия расширила масштабы своего участия в учениях НАТО, однако бундесверу это обходится совсем недешево. Так, по данным немецких СМИ, за 2017 год в учениях НАТО приняли участие 4000 немецких солдат, и это стоило Германии 50 млн евро. В этом году бундесвер планирует и вовсе увеличить численность личного состава втрое. По предварительным подсчетам, это будет стоить уже 90 млн евро.

Именно в связи с участием немецких солдат в учениях НАТО проблемы бундесвера стали наиболее очевидны, отмечают немецкие эксперты. И именно поэтому Германия на данный момент не может участвовать в силах быстрого реагирования НАТО «Острие копья». На данный момент аналитики опасаются, что расходы на участие в миротворческой миссии в Донбассе окажутся куда больше, чем даже на формирование подразделений быстрого реагирования.