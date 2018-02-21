Расмуссен: Украине и США надо прислушаться к Путину

Берлин, , 22:42 — REGNUM На протяжении вот уже почти четырех лет продолжается конфликт на востоке Украины, и все попытки этот конфликт урегулировать, прежде всего так называемые Минские соглашения, на сегодняшний день результатов не принесли. Бывший глава правительства Дании, а ныне советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен предлагает вернуться к предложению России о вводе в регион «голубых касок», пишет немецкое издание Die Welt.

В настоящее время тема восточно-украинского конфликта сошла с первой полосы, а в некоторых государствах, в том числе и в Германии, постепенно распространяется усталость от Украины, отмечает датский политик, и это как раз в тот момент, когда их активное участие могло бы принести серьезные успехи.

Под активным участием Расмуссен понимает, прежде всего, ведение в Донбасс миротворческих сил. Привлечение «голубых касок» к проблеме урегулирования украинского конфликта — идея не новая. Украинский президент Петр Порошенко выдвигал эту инициативу еще в 2015 году, однако предложение было отклонено Россией.

В сентябре прошлого года предложение о введении войск для ограниченной защиты наблюдателей ОБСЕ в регионе внес президент Владимир Путин. Однако и предложенные им условия должной поддержки не получили ввиду того, что войска фактически создали бы границу внутри Украины и конфликт был бы вновь заморожен, но только уже под мандатом ООН.

«Украина, США и их европейские союзники не должны отказываться от идеи Путина, — подчеркивает Расмуссен, — им стоит попытаться проверить ее потенциал и воплотить его». По мнению бывшего главы правительства Дании, масштабная миссия, которая позволит добиться перемирия и создать безопасную обстановку для проведения выборов, — лучшая формула не только для полной реализации Минских соглашений, но и для налаживания отношений с Россией, чего и хотят многие люди в Германии.

Международная консалтинговая компании Rasmussen Global подготовила отчет, в котором один из экспертов по ООН Ричард Гоуэн представил несколько ключевых рекоммендаций для миротворческих сил.

Численность контингента, по мнению эксперта, должна составить приблизительно 20 000 военнослужащих, рассредоточенных по всему региону. По политическим соображениям российские, украинские и войска большинства стран — членов НАТО должны быть отстранены от участия в этой программе, однако такие европейские страны, как Австрия, Финляндия и Швеция, а также такие дружественные России государства, как Белоруссия и Казахстан, могли бы принять участие.

Согласно отчету, ключевую роль в осуществлении миссии должна взять на себя Германия, так как Великобритания и Франция в настоящий момент ставят во внешней политике другие приоритеты. Однако и это не абсолютно бескорыстное действие: предполагается, что Берлин таким образом сможет добиться дипломатического и исторического прорыва и, наконец, вновь обретет свободу укрепления своих отношений с Россией.

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