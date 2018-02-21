Der Spiegel: Польша — националистическая страна, кандидат на выход из ЕС

Варшава, , 22:35 — REGNUM Из прилежных учеников из числа новоявленных членов Евросоюза Польша превратилась в недемократическое, националистическое государство, являющееся чуть ли ни следующим кандидатом на выход из состава ЕС. О том, куда делась великая польская эйфория относительно участия в европейских сообществах и как в Польше относятся к солидарности и европейским идеалам, рассказал новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Der Spiegel.

Согласно данным последних опросов, подавляющее большинство поляков все еще выступает за Европейский союз и членство Польши в нем, подчеркивает политик, но энтузиазма значительно поубавилось, и этого отрицать нельзя.

По мнению польского премьер-министра, все дело — в европейских идеалах: «Я бы сказал, что Европа «исчерпала свои запасы газа» с точки зрения идеалов, — сравнивает Моравецкий. — В эпоху после Второй мировой войны этим «топливом» были перспективы роста и снижения безработицы. Позже это была интеграция бывших коммунистических стран. Сегодня люди считают, что эти идеалы очевидны. Однако рыночной экономики, которая работала на протяжении десятилетий, уже недостаточно. Европейские общества сегодня хотят больше справедливости и меньше неравенства. Мы должны работать над новыми идеями для Европы», — подчеркнул Моравецкий.

При этом Польша — не единственное государство, которое говорит о несправедливости в ЕС. Германия, к примеру, обвиняет в отсутствии солидарности Польшу, которая, с одной стороны, получает прибыль из европейского бюджета, а с другой, не хочет разделять бремя помощи беженцам.

Примечательно при этом, что экономика самой Германии также пользуется структурной помощью ЕС, предоставляемой новым государствам-членам, и это признают немецкие политики, такие как Зигмар Габриэль. Порядка 80% денег Брюсселя поступает в немецкие компании, так как в Германии реализуются проекты строительства, финансируемые за счет ЕС.

«В Польше мы точно знаем, что такое солидарность, — отметил Моравецкий. — Это важная цель, однако существует и другая — внутренняя безопасность и политика, которые являются независимыми и суверенными», — добавил польский политик.

И тем не менее, по словам премьер-министра, для Польши «стакан все еще наполовину полон». Польша, Чехия, Словакия и Венгрия остаются самым важным экспортным рынком для Германии, и Польша намерена и дальше поддерживать развитие в этом направлении.