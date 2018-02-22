The Hill: США могут проиграть России в Африке

Максим Исаев, , 00:03 — REGNUM

Прошло семь лет с начала гражданской войны в Ливии, однако она так и осталась несостоявшимся государством, столкнувшимся с серьезным гуманитарным кризисом. В настоящий момент Ливия представляет серьезную опасность для национальной безопасности США. Враги и противники США, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Россия, воспользовались ливийским коллапсом для укрепления своих позиций за счет США. Вашингтон не уделяет должного внимания Ливии и не делает приготовлений перед лицом надвигающейся бури, пишет Эмили Эстелле в статье для американского издания The Hill.

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Американское бездействие в Ливии не означает, что Вашингтон занял нейтральную позицию. Просто он столкнулся с неудачей. США поручили урегулирование ливийского политического кризиса ООН, все еще придерживаясь проигрышной стратегии, предусматривающей нанесение авиаударов по боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддержку местных сил.

Однако Вашингтон не сможет достигнуть военных успехов, если не уничтожит убежища, которыми пользуются боевики. Политическая нестабильность в Ливии позволила ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим исламистским группировкам, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществлять операции внутри страны. Американское руководство, сфокусировавшееся на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упустило из виду стратегическую ценность Ливии, которая представляет собой одно из полей битвы в опосредованной региональной войне и площадку для расширения российского влияния в Средиземном море.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь укрепляют свои позиции в Ливии. Террористы смогли восполнить потери 2016 года и сейчас препятствуют нефтедобыче, одновременно расширяя свое влияние в южном направлении. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют Ливию в качестве африканского плацдарма, куда прибывают радикалы из европейских стран и осажденных ближневосточных опорных пунктов. Они продолжают беспрецедентную мобилизацию радикалов из районов, расположенных к югу от Сахары. Также Ливия может быть использована в качестве опорной базы для координации террористических атак против Запада.

Хаос гражданской войны, социальная нестабильность и отсутствие государственного контроля создали плодотворную почву для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобных группировок. США не смогли бы нанести боевикам такого военного поражения, от которого они не смогли бы восстановиться в подобных условиях.

Ливия представляет собой не только контртеррористическую проблему, но и геополитическую. Россия пользуется американским отсутствием в Ливии для того, чтобы расширить свое военное и экономическое влияние и подорвать интересы США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Действия России в Ливии имеют много общего с действиями в Сирии: вытеснение США и строительство военных баз на средиземноморском побережье.

Москва наращивает связи с разными ливийскими политическими силами и усиливает влияние в нефтяном секторе, а также активизирует военное сотрудничество страны с Египтом. Россия будет использовать свое влияние в Ливии, чтобы оказывать давление на южные европейские страны, которые испытали последствия миграционного кризиса. Москва попытается использовать это давление, чтобы ослабить связь между ЕС и США и поощрять пассивность перед лицом российской агрессии против Восточной Европы.

В 2018 году перспективы Ливии остаются мрачными. Президентские и парламентские выборы, запланированные на конец 2018 года, скорее всего, будут способствовать разжиганию конфликта, а не консолидации Ливии, особенно в условиях отсутствия конституции. Насилие, связанное с выборами, уже началось. Ни одна фракция не обладает достаточной силой и влиянием для стабилизации страны.

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Но еще не все потеряно. Население Ливии невелико и чрезвычайно устойчиво к принуждению со стороны джихадистов. Действия США в Ливии позволили бы нанести удар по глобальному джихадистскому движению и воспрепятствовать расширению российского влияния. Своевременное политическое и военное вмешательство в ливийский процесс обойдутся США гораздо дешевле, чем противодействие вызовам, которые могут возникнуть в будущем.

Для начала Вашингтон мог бы передать государственному секретарю США Рексу Тиллерсону соответствующие полномочия для проведения переговоров с ключевыми ливийскими политическими фракциями. США также могли бы оказать давление на региональных союзников, чтобы они прекратили поддержку подконтрольных группировок, воюющих на территории Ливии, особенно тех вооруженных группировок, которые заинтересованы в продолжении войны. США должны возглавить процесс и не упустить возможность превратить свою неудачу в Ливии в победу.

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