«Украинский гастарбайтер»: раб, который спасает экономику Восточной Европы

Олег Михайлов, , 09:21 — REGNUM

В рейтинге «50 людей, оказавших самое большое влияние на экономику Польши», который составило издание Gazeta Prawna, второе место занял коллектив — мигранты с Украины. Принять решения относительно сокращения ограничений к иммиграции также призывают работодатели Эстонии и Латвии. Литва декларирует то же самое, хотя в реальности для украинских и иных гастарбайтеров в стране созданы искусственные препятствия, которые не позволяют легализацию труда.

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В составленном Польшей рейтинге иммигранты с Украины по влиянию уступили только Матеушу Моравецкому, главе польского правительства.

«Это коллективный герой польской экономики и, очевидно, важный и ярко выраженный фактор на нашем рынке труда. (…) Мы начали замечать украинцев не только в сельском хозяйстве и садоводстве нашей страны, но и в других отраслях хозяйства», — пишет газета.

По данным министерства труда, в 2017 года польские предприниматели выразили намерение предложить работу 1,7 млн украинцев. Наплыв иммигрантов с Украины положительно повлиял на систему социального страхования Польши, поскольку трудоустраивающиеся платят налоги. Украинцы начинают решать демографические проблемы и останавливают старение общества, которое обусловлено низкой рождаемостью.

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Издание Gazeta Prawna выражает опасения в связи с тем, что более богатые страны Западной Европы спустя некоторое время могут переманить большой поток украинских мигрантов, потому что в Польше нет условий интеграции в общество.

Лидеру рейтинга, премьеру Польши, причислены такие заслуги, как рост налоговых поступлений, профицит бюджета, который держался долгое время, быстрый темп экономического роста, сокращение долга государства и конструктивный взгляд на самые важные решения, которые обуславливают экономическую политику Польши.

Издание напоминает, что в декабре 2017 года глава украинского МИД Павел Климкин, заочно дискутируя с Моравецким, заявил, что прибывшие на заработки украинцы поднимают польскую экономику.

«Мы реально спасаем экономику Польши, потому что там работают украинцы. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают более высокую зарплату, потому что они более гибкие и сосредотачиваются на своей работе», — сказал тогда министр.

По данным Климкина, в декабре 2017 года в Польше трудился миллион украинцев.

В 2017 году экономика Польша выросла на 3,8%, годом раньше — на 2,6%, в 2015 году рост экономики составил 3,9%. В 2017 году на одного жителя приходилось 29 300 долларов ВВП, отмечает литовское деловое издание Verslo žinios.

Между тем работодатели Эстонии недовольны решением своей власти относительно трудоустройства иммигрантов из третьих стран. Хотя эстонское правительство в этом году немного опустило планку, квота на иммигрантов в стране оставлена. Действующие правовые акты предусматривают, что число граждан третьих стран в Эстонии не должно превышать 0,1% от всего населения.

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В 2018 году Эстония планирует трудоустроить 1 315 граждан других стран. Но проблема заключается в том, что количество заявлений с просьбой выдать временный вид на жительство в стране с миграционной квотой растет как на дрожжах, и обычно в середине лета квота бывает уже выполненной.

Правительство заявило, что не намерено повышать квоту, но пообещало узаконить несколько изменений, которые, может, в сущности бы и не изменили положение, но по крайней мере стабилизировали бы его. Например, срок временного трудоустройства увеличится от 9 месяцев до года. Специалисты, пользующиеся большим спросом, которым работодатели платят больше двух средних зарплат в стране, а это сейчас около 2500 евро, не будут включаться в квоту.

Но работодатели уверены, что таких мер будет недостаточно.

Тоомас Тамсар, глава эстонского Центрального союза работодателей, недоволен тем, что правительство не учитывает предложения экспертов разрешить иммигрантам, получающим среднюю зарплату, работать в стране два года.

«Это был бы правильный способ решения проблемы нехватки специалистов, необходимых Эстонии. Я бы сказал, что правительство не осмеливается принять важное решение, поэтому я говорю, что оно занимается только покраской фасада, а не реальной работой», — цитирует слова Тамсара портал err.ee.

Латвийцы подсчитывают, что до 2030 года, по сравнению с 2015 годом, на рынке труда будет не хватать примерно 85 000 рабочих рук. Наибольшая нехватка работников прогнозируется в обрабатывающей промышленности и торговле, а если говорить о специалистах — то это инженеры и ИТ-специалисты всех уровней.

Поэтому, по мнению работодателей, самое главное — упростить административные процедуры, связанные с трудоустройством работника из-за границы.

Например, сейчас, чтобы трудоустроить иностранца, работодатель должен сообщить о незанятом рабочем месте Государственной службе занятости и ждать претендентов на место.

Если такой не появится — можно трудоустроить иностранца при условии, что он будет обеспечен работой не менее двух лет. Правда, власть обещает не лишать иностранца права на временное проживание в стране, если он захочет сменить работу, но он должен это сделать довольно быстро, за два месяца. Государственная служба занятости намерена публиковать CV иностранных специалистов, желающих работать в Латвии, сообщает портал db.lv. Дискуссии о трудоустройстве иностранцев в Латвии продолжаются.

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В Литве ситуация двусмысленная: с одной стороны, власти декларируют заинтересованность в гастарбайтерах с Украины. Особенно на фоне массовой эмиграции самих литовцев, с другой — Департамент миграции, который и ответственен за оформление необходимых документов, практически бездействует. Корреспондент литовского издания 15min провёл ночь у дверей ведомства и опубликовал репортаж, согласно которому преодоление бюрократической машины в Литве — миссия невыполнимая. За два часа приёма документов проходит только восемь человек. Кроме того, большинство гастарбайтеров с Украины, в том числе и после столкновения с этой бюрократической машиной Литвы, предпочитают работать нелегально. На рабских условиях, часто без зарплаты, в унизительных условиях.