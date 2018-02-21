У ГД три причины не обсуждать заявление в связи с реинтеграцией Донбасса

Москва, , 19:28 — REGNUM Госдума 22 февраля определится с датой обсуждения проекта заявления в связи с подписанием президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Совет Думы не принял решение о дате рассмотрения постановления, где будет зафиксирована позиция российского парламента.

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». Для вступления закона в силу документ должен быть опубликован в официальном издании

«Окончательное решение по вопросу включения этого проекта постановления не принято по трем причинам. Первое. У нас нет официального текста перевода этого закона на русский язык, и ссылка в нашем проекте постановления на какие-то положения этого закона, не имея текста закона — не совсем корректно будет. У нас есть текст закона, который был принят в каком-то неокончательном чтении верховной радой», — сказал Мельников.

Вторая причина, по его словам, поручение первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову согласовать этот вопрос с МИД России.

«Третье — как обычно, у нас существует практика по всем важнейшим политическим заявлениям, постановлениям Госдумы важна позиция каждой фракции, во фракции этот проект постановления предварительно не рассылался и позиции фракций не выяснялись», — отметил депутат.

В зависимости от ответов на эти три вопроса будет принято решение, завтра Госдума будет рассматривать этот проект постановления либо позже, заключил Мельников.

Вместе с тем российские парламентарии обращают внимание ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты Минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины.

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