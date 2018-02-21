Предательство, сговор, обман: кто и как признавал независимость Эстонии

Игорь Павловский, , 19:17 — REGNUM

Предпосылки к созданию независимого эстонского государства были заложены еще в императорской России.

В эстонской историографии это время называется «национальным пробуждением». К началу XX века основная масса эстонского населения Российской империи была грамотна, появились газеты, книги, театральные постановки на эстонском языке. В 1881 году студенты российского императорского (до начала 1890-х — немецкоязычного) Дерптского (в царствование Александра III — Юрьевского, а ныне Тартуского) университета изобрели эстонский национальный флаг. Организуются первые эстонские певческие праздники. В Дерптском университете растет количество студентов-эстонцев. Начинается преподавание части предметов на эстонском языке (чего на тот момент не было ни в одной прибалтийской провинции). Царское правительство при Александре III взяло курс на вытеснение немецкого влияния в крае. Российская бюрократия для создания противовеса остзейским баронам решила опираться на эстонское национальное движение. Царская администрация поощряет участие эстонцев в работе земств, привлекает талантливую молодёжь для работы в школах, активно поддерживает национальные праздники. Эстонцам открывается дорога в имперскую политику.

Чиновники в Российской империи, отвечающие за национальную политику на окраинах, благосклонно относятся к идеям национальной эстонской автономии в составе России.

Еще раз оговоримся, что это была не идеалистическая политика, а абсолютно прагматичное желание противостоять немецкому влиянию в Прибалтике в преддверии надвигающейся мировой войны.

Но с ослаблением центральной власти и свержением монархии в России ситуация с национальным самоопределением Эстонии стала развиваться достаточно быстро.

Весной 1917 года Эстония оказалась единственной национальной прибалтийской территорией, не оккупированной войсками кайзеровской Германии. Перед очередной военной компанией весны-лета 1917 года, когда ожидалось наступление немцев на Петроград через Эстонию, представительство эстонцев в Петрограде убедило Временное правительство в том, что создание эстонской автономии позволит воодушевить эстонцев на борьбу с Германией. В апреле 1917 г. Временным правительством России был принят закон об автономии Эстонии. По нему ливонские графства Юрьев (Тарту), Верро (Выру), Феллин (Вильянди), Пернов (Пярну) и Эзель (Сааремаа) были объединены с Эстляндией и вошли в единую административную единицу. В ней вводится эстонский язык делопроизводства.

В июле 1917 г. проходят первые выборы в эстонский парламент. Создается исполнительный орган эстонской автономии — Земский совет (Маапяев). Тогда же начинают формироваться эстонские национальные воинские части в составе русской армии.

Уже 5 ноября (23 октября по ст. стилю) 1917 года Исполнительный комитет Эстонии и Временный революционный комитет Эстляндского края начинают захват власти в Эстляндии. То есть еще до начала захвата власти в Петрограда. А 8 ноября (26 октября по ст. стилю) эстонские большевики рапортуют о полном контроле над учреждениями и гарнизонами Эстляндии. Советы рабочих и солдат бескровно берут под контроль все ключевые пункты власти.

Тем не менее Земский Совет (Маапяев), который не признал власть большевиков, 28 ноября (15 ноября по ст. стилю) 1917 г. в 16:00 собрался на своё заседание. Он принял решение созвать Учредительное собрание Эстонии и признал себя единым носителем верховной власти в Эстонии. Для принятия срочных постановлений образовывался Совет старейшин Земского Совета. Однако ровно через 25 минут после начала работы заседание Земского Совета было прекращено революционными рабочими и солдатами.

Через четыре дня, 2 декабря (19 ноября по ст. стилю) 1917 г., вся власть в Ревеле была официально передана Эстонскому Советскому Исполнительному Комитету от Земской управы.

В феврале 1918 года начинается наступление немцев на Петроград через территорию Эстонии. В «интеллектуальной тусовке» Эстонии укрепляется мысль, что стране дается исторический шанс на независимость, поскольку Россия ослабла, а Германия может признать независимость Эстонии ради дальнейшего ослабления России.

Совет старейшин Земского Совета создаёт «Комитет спасения» из трёх человек, которые должны подготовить Манифест о независимости Эстонии. Поскольку провозглашение Манифеста было невозможно на территории, которую контролировали большевики, то было принято решение озвучить его в Гапсале (Хаапсалу), где стоял Первый Эстонский полк, и командир полка поддерживал идеи о независимости Эстонии.

Однако, 21 февраля 1918 г. 1-й Эстонский стрелковый полк сдает позиции наступающим немцам. Командир полка полковник Пыддер объявляет немецкому командованию, что Эстония считает себя независимой и нейтральной по отношению к Германии и что он надеется на заключение соответствующего договора между Эстонией и Германией. Таким образом, первое задокументированное официальное заявление о независимости Эстонии прозвучало из уст командира, присягнувшего России и сдавшего фронт врагу.

Немцы разоружили сдавшийся полк, и зачитывание Манифеста на территории, подконтрольной немцам, стало невозможно.

22 февраля 1918 года исполнительный комитет Пярнуского совета и красногвардейцы эвакуировались в Ревель, власть в Пярну перешла к представителям Второго Эстонского полка, что дало возможность 23 февраля вечером публично огласить Манифест о независимости Эстонии. Текст был оглашен членом Земского Совета Хуго Кууснером. А после бегства большевиков из Ревеля Манифест о независимости был провозглашен и в столице — 24 февраля. Зачитал его Константин Пятс. И именно эту дату принято считать в Эстонии началом независимости страны.

На следующий день, 25 февраля, в Ревель вступили немецкие войска, которые не слышали ни о какой независимости Эстонии. Вся территория Эстонии была разделена на оккупационные округа, подчинявшиеся немецкому командованию. Бургомистром Ревеля стал немец. Официальным языком на территории Эстонии был объявлен немецкий.

2 апреля 2018 года в Риге состоялся объединенный совет прибалтийских земель (Лифляндии, Эстляндии, г. Рига и о. Эзель). На совете было объявлено о создании Балтийского герцогства, куда входили все три прибалтийские страны. Вскоре была установлена персональная уния Балтийского герцогства с Пруссией. Кайзеровская Германия и ее союзники признали новое государственное образование, ставшее немецким протекторатом.

В конце 1918 года, после поражения в первой мировой войне под давлением Антанты Германия ликвидирует Балтийское герцогство. Но по условиям Компьенского перемирия Германия должна продолжать оккупацию российских территорий до тех пор, пока страны Антанты будут считать это необходимым. Речь о создании независимых государств в Прибалтике страны Антанты не вели.

Однако стремительно развивающаяся революционная ситуация в Германии, частичная самодемобилизация немецких войск и выступления большевиков в Ревеле вынуждают немецкое командование предпринять шаги для ухода из Прибалтики. 11 ноября 1918 года при участии немецкого генерала Зекендорфа формируется Временное правительство Эстонии во главе с премьер-министром Пятсом. Специально для этого немцы вернули Пятса из тюрьмы в Польше, где он отбывал срок как сторонник независимости Эстонии.

19 ноября 1918 года в Риге представители правительства Пятса подписывают с представителями Германии договор о передаче власти. В очередной раз провозглашается независимость Эстонии. На этот раз Эстония получила свою независимость не путём народного волеизъявления, а из рук оккупанта. После подписания соглашения о передачи власти Временное правительство объявляет о созыве Учредительного собрания Эстонии.

В феврале 1919 года в Эстонии проходят выборы в Учредительное собрание. А 19 мая 1919 года Собрание провозглашает очередную Декларацию о независимости Эстонии.

После повторного провозглашения независимости Эстония обратилась за международным признанием к странам Антанты. 28 мая 1919 года представители Эстонии были допущены на заседание Прибалтийской комиссии Парижской мирной конференции, однако их просьба о признании независимости была оставлена без рассмотрения. Согласно официальному заявлению стран Антанты, вопрос о статусе прибалтийских провинций не мог быть решен без согласия правительства России. Между тем, согласно секретному соглашению между Англией и Францией от 23 декабря 1917 года, Прибалтика признавалась сферой влияния Англии.

Эстония в течении 1919 года предпринимает неоднократные попытки признания себя как самостоятельного государства. Поскольку страны Антанты впрямую отказали российской провинции в международном признании, представители Эстонии разными путями пытались добиться признания независимости у руководителей «Белого движения» на территории Эстонии. Однако все попытки были тщетны.

Совет народных комиссаров 31 августа 1919 года обратился к правительству Эстонии с предложением начать мирные переговоры на базе признания большевиками независимости Эстонии. 5 сентября правительство Пятса согласилось на ведение мирных переговоров с РСФСР. Однако в связи с наступлением армии Юденича на Петроград эти переговоры прекратились. А 5 декабря 1919 года, когда наступление Юденича захлебнулось и белые войска начали отступление к Нарве, Эстония возобновила переговоры с большевиками.

2 февраля 1920 года, несмотря на протесты Антанты, одно не признанное никем в мире государство (Эстония) заключило мирный договор с другим никем не признанным государством (РСФСР), хотя формально для заключения именно мирного договора не было никаких оснований, поскольку ни РСФСР, ни Эстония не объявляли войны друг другу. Через год Эстонию официально признали страны Антанты. Через 20 лет Эстония вошла в состав СССР на правах союзной республики и только в 1991 году продолжила самостоятельное существование.