Asia Times: США выбрали неверный способ борьбы с КНР и Россией

Максим Исаев, , 19:41 — REGNUM

Обвинение иностранных государств в том, что они являются причиной всех бед, и закрепление за Россией и Китаем ярлыка «ревизионистских держав» не позволит США увеличить свое производство, восстановить разрушающуюся инфраструктуру, улучшить уровень безопасности и остановить насилие, пишет Кен Моак в статье для Asia Times.

Американские политики, получающие пожертвования от военно-промышленного комплекса и Национальной стрелковой ассоциации (NRA), одобряют крупные военные бюджеты и законодательство, упрощающее процесс получения оружия.

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Согласно данным OpenSecrets.org, оборонный бюджет США ежегодно превышает $600 млрд. Другие информационные ресурсы сообщают, что NRA пожертвовала десятки миллионов долларов политикам, включая $21 млн на предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа в 2016 году и более $3,3 млн сенатору Марко Рубио.

Трамп и Рубио — это всего лишь два представителя политического класса, которые получали политические пожертвования от военно-промышленного комплекса и NRA. Сюда также можно отнести кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, сенатора Джона Маккейна и многих других. Полный список политиков и полученные ими суммы можно найти на ресурсе OpenSecrets.org и в других средствах массовой информации.

Как будто США недостаточно оборонного бюджета, который ежегодно в среднем превышает $600 млрд. Трамп заявил, что хочет увеличить его еще на 10% и получить бюджет, превышающий $700 млрд, плюс ко всему еще $1,2 трлн на модернизацию ядерного арсенала. Огромные расходы на оборону имеют свои последствия для экономической ситуации в стране. Эти деньги можно получить только за счет урезания других бюджетных программ. Сюда можно отнести образование, здравоохранение, транспортную систему и внешнеполитическую деятельность.

Увеличение оборонного бюджета может усилить финансовые интересы оборонных подрядчиков, политиков, лоббистов и пропагандистов, маскирующихся под «аналитиков». С другой стороны, это грозит ухудшением экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается средний класс и малообеспеченные семьи, которые составляют большинство населения США.

Перспективы трудоустройства в обрабатывающей промышленности и других высокооплачиваемых секторах экономики, не связанных с оборонкой, не обнадеживают. По данным статистического управления министерства труда США, в первый год президентства Трампа было создано более двух миллионов новых рабочих мест, однако более 80% рабочих мест пришлись на низкооплачиваемые отрасли экономики.

Кроме того, из-за огромных расходов на оборону США приходится мириться с разрушающейся инфраструктурой. Многие мосты, автомагистрали и аэропорты нуждаются в ремонте, из-за этого экономика страны не может полностью реализовать свой потенциал. Кажется, что Трамп признал это, однако у него могут возникнуть трудности с привлечением $1,5 трлн, необходимых для восстановления инфраструктуры. Согласно данным МВФ и The World Factbook, США уже по уши увязли в долгах: соотношение государственных и внешних долгов к ВВП превышает 100%.

Увеличение оборонного бюджета также может привести к увеличению глобальной напряженности. Япония и Южная Корея тратят миллиарды долларов на размещение американских войск и каждый год покупают оружие американского производства, чтобы противостоять воображаемому врагу. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, который отслеживает поставки оружия, с 2005 по 2015 год Япония потратила более $250 млрд на покупку оружия американского производства. Вероятно, для того, чтобы компенсировать расходы от импорта оружия и поддержать экономический рост, Австралия, Япония и Индия недавно объявили о том, что они увеличат производство оружия, которое потом пойдет на продажу странам Азии для противодействия китайской «агрессии» в Южно-Китайской море. Между тем европейские союзники США, такие как Франция и Великобритания, готовы экспортировать оружие в любую страну, которая готова его купить.

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Россия и Китай также наращивают продажи своих вооружений, заняв второе и третье место среди крупнейших экспортеров оружия после США.

Поддержание поставок оружия в развивающиеся страны может стать фактором, способствующим нищете и нестабильности. Конфликтующие группировки в Сирии, Ираке и Ливии покупают оружие иностранного производства для убийства многих тысяч людей и уничтожения городов. Миллионы беженцев, спасающихся от нестабильности, отправляются в Европу.

Отстаивание интересов военно-промышленного комплекса и Национальной стрелковой ассоциации США представляет угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Более того, данная политика никоим образом не уменьшает «угрозы» со стороны КНР и России.

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