Как глобализаторы глобализатора невзлюбили: чем и кому не мил Трамп

Мюнхен, Германия, , 02:28 — REGNUM Почему деятельность американского президента Трампа вызывает столь негативную реакцию международных либералов? О том, насколько глубокая озабоченность была проявлена ими в ходе Мюнхенской конференции, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Игорь Юдкевич иДарья Алексеева.

Похоже, что либеральная политика окончательно присвоила себе звание передовой и прогрессивной, несущей человечеству благо в его чистейшем понимании. На таком фоне даже американский президент Трамп, скромно пытающийся укрепить положение США и уберечь страну от грядущих бедствий, выглядят преступлением против принятого миропорядка. Пусть погибнет всё, но восторжествует либерализм — так можно перевести тезисы мюнхенских докладчиков, утверждавших отсталость представлений, «основанных на истории, культуре и религии».

Пошатнувшаяся за последнее десятилетие экономическая и индустриальная мощь США выразилась в потере производства и наращивании госдолга и ведет страну к потере статуса мирового лидера. Усилия Трампа, пытающегося сохранить гегемонию, вполне понятны в рамках обычной логики. Тем не менее его действия предстают одной из опасностей современного мира в глазах правоверных либералов. Да и что будет, если за примером Трампа последуют руководители других стран?

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