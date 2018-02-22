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Польский премьер почтил память польских гитлеровцев. Зачем?

Политика

Вопрос об участии поляков в Холокосте «запретить» нельзя

Польский премьер почтил память польских гитлеровцев. Зачем?
Матеуш Моравецкий

Иерусалим, Израиль, 22 февраля 2018, 00:13 — REGNUM  Разворачивающаяся прямо на наших глазах израильско-польская драма вызвана желанием поляков уйти от разговора об участии в истреблении евреев во время Второй мировой войны. О конфликте, наметившемся в риторике официальных лиц двух стран, пишет политолог, обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Прием, примененный польским премьером Матеушем Моравецким, был прост и одновременно крайне возмутителен. Моравецкий взял да и поставил знак равенства между всеми коллаборационистами, которые сотрудничали с Гитлером во время войны. При этом в число «сотрудничавших» по этой логике попали у него и те, кто, предположим, находился на принудительных работах в концлагерях. Зато Моравецкий счел допустимым почтить память «бригады святого креста», ставшей во время войны частью СС.

К чести поляков в целом, слова нынешнего премьера вызвали вовсе не восторженную реакцию. Депутат сейма Михаил Каминский выразил надежду, что премьер-министр Моравецкий «всего лишь глупец», а не злонамеренный провокатор. Преклонение же Моравецкого перед памятью польских эсэсовцев вызвало возмущение лидера Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера. К сожалению, действия и высказывания польских политиков, подобные действиям и высказываниям Моравецкого, принимают в последние годы все больший размах.

Узнайте подробности: Польша схлестнулась с Израилем. Кто победит?

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regnum author Авигдор Эскин
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