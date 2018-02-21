США обещают Украине много оружия: «хорошего и разного»

Киев, , 17:50 — REGNUM США не ограничатся поставкой Украине современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, поскольку администрация президента Дональда Трампа сняла ограничения на поставку летального оружия. Об этом 21 февраля заявил спецпредставитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью «Европейской правде».

на поставку Украине летального вооружения —

экс-президент США Барак Обама —

— рассказал Волкер.

"Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большем. Наша цель — заполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию… Администрация Трампа сняла это ограничение () времен Обамы (). Это расширяет возможности США по безопасности поддержки Украине»,

По его словам, Украина будет не только получать бесплатную военную помощь от США, но и покупать то вооружение, которого ей не хватает. При этом Волкер исключил возможность военного решения конфликта в Донбассе.

«Не стоит задача вернуть территорию с помощью этого оружия или решить конфликт. Для этого у нас есть дипломатические переговоры, для этого мы договариваемся о миротворцах… Я надеюсь, что в конечном итоге конфликт будет разрешен. Но подчеркну — оружием его решить в любом случае невозможно», — пояснил Волкер.

В свою очередь, 20 февраля представитель госдепа США Хизер Науэрт не смогла подтвердить поставку Украине ПТРК Javelin.

«Мне надо изучить этот вопрос. Я не уверена. Но даже если поставки и были, я не уверена, что мы сможем это подтвердить», — сказала Науэрт 20 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос о поставке Украине Javelin.

Примечательно, что 17 февраля на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Петр Порошенко сказал, что впечатлен уровнем сотрудничества Украины и США в военной сфере. Глава государства также намекнул, что Вашингтон осуществит поставки на Украину широкого спектра летательных вооружений.

«Мы детально договорились о поставках далеко не только и не столько того вида вооружения, о котором постоянно говорят. Но, к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу», — сказал Порошенко, комментируя итоги встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Он также подтвердил, что на переговорах в Мюнхене поставки летальных вооружений на Украину были детально согласованы, отметив широкий спектр линейки вооружений, которые вскоре украинская армия получит в рамках партнерской программы с США.

Кроме того, экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина могла бы самостоятельно производить качественные противотанковые ракетные комплексы. По мнению Ходжеса, ВСУ получит Javelin в ближайшее время, что усилит позицию Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

«На Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?» — сказал Ходжес в интервью DW.

Как сообщалось, Украина с 2014 года просит США оказать военную помощь в виде современного летального вооружения. После начала военного конфликта в Донбассе Украина получила от Вашингтона противоартиллерийские радары, 250 машин «Хаммер», БПЛА, пулеметы, снайперские и штурмовые винтовки, приборы ночного видения, тепловизоры и прочую помощь.

Напомним, в декабре президент Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 350 млн долл. для сдерживания внешней агрессии. Ранее, 27 октября, чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович напомнила, что за последние три года Украина получила от Соединенных Штатов 750 миллионов долларов военной помощи.

16 января Йованович отметила, что Вашингтон бесплатно предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы Javelin.