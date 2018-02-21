Путин: «Северный поток – 2», думаю, будет реализован

Москва, , 17:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован. такие заявление он сделал сегодня, 21 февраля, на встрече с главой компании «Северсталь» Алексеем Мордашовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Мордашов рассказал Путину, что «Северсталь» активно участвует важных проектах — и «Газпрома», и «Транснефти» — по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе экспортных.

В этой связи Путин отметил, что колоссальные объемы строительства трубопроводов в России обеспечат «Северстали» долговременные заказы.

«У них и строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объёмы колоссальные», — сказал Путин.

Мордашев подчеркнул, что «Северсталь» очень рассчитывает на эти заказы и крайне благодарна «Газпрому» за тот объем заказов, который компания обеспечивает «Северстали».

Путин, в свою очередь, отметил, что «Газпром» реализует очень крупные проекты. Также он подчеркнул, что один из таких проектов — «Северный поток — 2» — по его мнению, будет реализован.

«Думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток — 2», «Турецкий поток» идёт вовсю. «Северный поток — 2», думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, вы знаете. Так что, уверен, объёмы вам обеспечены», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» не нравится очень многим странам, так как реализация этого проекта существенно изменит энергетический расклад сил в Европе.

Если «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут построены, то российский газ пойдет в ключевые страны Евросоюза, минуя Польшу и Украину. Власти этих стран очень не хотят терять деньги, которые они получали от транзита российского газа. В связи с этим Варшава и Киев активно критикуют «Северный поток — 2».

Власти США прямо заявили, что их цель — не допустить запуска «Северного потока — 2», так как этот газопровод ещё сильнее свяжет Россию с ключевыми странами ЕС, прежде всего Германией, что для американцев крайне нежелательно. Кроме того, США хотят навязать Евросоюзу свой сжиженный газ, цена на который существенно выше, чем на российский трубопроводный газ.