Курского чиновника уволили за излишнюю любовь к дочери

Суджа, Курская область, , 17:07 — REGNUM В Курской области начальника отдела администрации Суджанского района уволили из-за конфликта интересов. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, причиной стало то, что чиновник взял на работу собственную дочь.

Уволенный работал начальником отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Суджанского района. Собственную дочь он взял на работу директором кинотеатра, подведомственного администрации района.

Соответственно, как начальник отдела культуры мужчина мог решать в отношении директора кинотеатра вопросы, связанные с отпуском, начислением материальных компенсаций, а также привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности. Никаких мер для устранения конфликта интересов чиновник не принял.

Нарушение выявила прокуратура Суджанского района. Главе районной администрации было внесено представление. Требование прокурора удовлетворили — начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района был уволен.