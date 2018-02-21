Чек-риски: Законопроект о госконтроле Госдума приняла в первом чтении

Москва, , 16:52 — REGNUM Законопроект о государственном контроле и муниципальном надзоре Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Закон направлен на создание «принципиально новой системы государственной контроля и муниципального надзора», отметил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов. Это не закон о защите прав предпринимателей, подчеркнул он в ходе дискуссии.

Определяются понятие государственного и муниципального контроля, устанавливаются перечень их видов, а также требования к процедуре введения новых видов контроля (надзора). За пределами перечней видов контроля (надзора) могут осуществляться только виды регионального государственного контроля (надзора), установленные в субъектах РФ по предметам их ведения.

Предусматривается возможность осуществления государственного контроля (надзора) Банком России, публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями, государственными внебюджетными фондами, а также государственными учреждениями в отдельных сферах деятельности.

Вводятся определения обязательных требований, соблюдение которых является предметом контроля (надзора), а также устанавливаются требования к разработке правовых актов, содержащих обязательные требования, их актуализации и к разъяснительно-методической работе органов контроля (надзора).

Определяются общие подходы к оценке результативности и эффективности контроля (надзора), межведомственному взаимодействию, координации деятельности органов контроля (надзора).

Предусмотрен уведомительный порядок осуществления отдельных видов деятельности, для осуществления которых достаточно уведомить о начале такой деятельности уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Система управления рисками

Предлагается создание ведомственных систем управления рисками, внедрение их в деятельность органов государственного и муниципального контроля (надзора). При использовании систем управления рисками органы контроля (надзора) будут при планировании и осуществлении контроля (надзора) учитывать степень тяжести негативных последствий, которые могут наступить в результате несоблюдения организациями и гражданами обязательных требований.

В результате оценки рисков подконтрольные объекты разделяются на категории, при этом максимально возможная шкала категорий риска включает шесть позиций: чрезвычайно высокий риск; высокий риск; значительный риск; средний риск; умеренный риск; низкий риск. От проверок освобождаются объекты, которым присвоена низкая категория риска.

Проверки

Определяется система форм и мероприятий контроля (надзора), а также отдельное регулирование для каждой из форм, а их несколько: проверка, плановое (рейдовое) обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный государственный контроль (надзор).

Закрепляется, что плановые проверки проводятся на основе ежегодного плана проведения проверок, формирование которого происходит во взаимодействии с органами прокуратуры; устанавливаются основания проведения внеплановых проверок, случаи их согласования с органами прокуратуры.

Можно обжаловать

Кроме того, урегулирован порядок возмещения вреда, причиненного при осуществлении контроля (надзора), а также предусмотрены меры, направленные на реализацию гражданами и организациями права на обжалование действий должностных лиц органов контроля (надзора) при проведении мероприятий контроля (надзора).

Также предусмотрены меры, направленные на реализацию гражданами и организациями права на обжалование действий должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при проведении мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также их результатов.

Абсурдные требования

В Госдуме указали на ряд существующих сейчас «абсурдных требований» и указали на необходимость проведения инвентаризации требований в целом — тех, которые существовали до 2010 года.

Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов заверил, что вопрос о требованиях ставится в законопроекте, а большая работа по инвентаризации необходима.

«Чек-листы — это конкретные вопросы по конкретным требованиям, которые контролер имеет право задать в ходе проведения плановой проверки. Эти чек-листы могут и должны содержать только те требования, которые действительно связаны с высокими рисками», — сказал Шипов.

«Чек-листы — форма работы, которая позволит минимизировать нагрузку плановых проверок, но мы считаем, что большая работа по инвентаризации требований должна быть проведена, пока этих положений нет», — резюмировал он.

Среди «абсурдных» требований он назвал «одно требование, что каждый скотомогильник должен быть оборудован коновязью для того, чтобы коня привязать — на конях никто уже не ездит, но требование такое сохранилось».

Слишком много отсылочных норм

Законопроект знаменует третий этап реформы, отметил депутат Игорь Торощин (ЛДПР). Документ имеет огромное количество отсылочных норм, причем большинство предполагает разработку новых нормативно-правовых актов, что усложнит понимание закона. Кроме того, указал парламентарий, «не понятно, будут ли прокурорские проверки». Также он предлагает установить дифференцированный размер штрафов для нарушителей закона.

Слишком общий закон

Закон не получился, заявил депутат Юрий Синельщиков позицию КПРФ.

«Мало конкретных норм, излишне много норм-напоминаний… Закон в таком виде аморфный, неуклюжий, неконкретный, служит раздуваю штатов контрольных служб. Из 238 страниц можно сделать 20—30 с большим успехом», — отметил коммунист.

Уменьшит давление на бизнес

В «Справедливой России» также указали на общий характер инициативы, однако считают, что закон, устанавливающий рамки проверок, иным быть не может. Также во фракции увидели плюсы законопроекта. Законопроект служит целям уменьшения давления на бизнес, считает первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

«Закон делает серьезный шаг к упорядочиванию уменьшения давления, рисковые оценки снизят давление. Еще одно достоинство закона — ограничение времени проверок двадцатью сутками, не секрет, что проверки длятся чуть ли не месяцами», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: От закупок до управления рисками: Законопроект о контроле внесен в Госдуму