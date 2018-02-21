Президент Украины даёт показания по делу о госизмене Януковича

Киев, , 15:51 — REGNUM Сегодня, 21 февраля, в Оболонском суде Киева президент Украины Пётр Порошенко начал давать показания по делу о государственной измене бывшего руководителя страны Виктора Януковича. Допрос проводится в режиме видеоконференции из администрации президента. Прямая трансляция ведётся на популярном видеохостинге.

Петра Порошенко допрашивают в качестве свидетеля стороны обвинения.

Здание суда находится под усиленной охраной бойцов Национальной гвардии. Также проводится тщательный досмотр девушек, во время которого их вынуждают раздеваться, сообщает издание «Деловая столица».

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Президент Украины заявил, что он лично был знаком с беглым бывшим руководителем страны Виктором Януковичем.

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Также Порошенко заявил, что в феврале 2014 года его, который на тот момент был народным депутатом, неизвестные люди пытались не пустить в Крым, но он прорвался через оцепление.

«Там я сделал заявление. В нём указывалось, что Крым является украинским, и мы сделаем всё, чтобы препятствовать провокаторам. Мы готовы немедленно создать рабочую группу из депутатов верховной рады и депутатов парламента Крыма для того, чтобы в рабочем режиме очень быстро решить все вопросы, которые могут стоять на повестке дня», — сказал Порошенко.

Также по словам Порошенко, в 2014 году в парламенте он предложил немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами крымского парламента, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попыток объявления «незаконного» референдума.

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Допрос продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года генпрокуратура Украины завершила расследование дела в отношении экс-президента Януковича. Бывший глава государства обвиняется по целому ряду статей. По версии обвинения, Янукович совершил государственную измену и якобы выступил на стороне пособников, развязавших против Украины агрессивную войну. Его также обвиняют в пособничестве посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия.

В апреле того же года президент Украины Пётр Порошенко подписал поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволяют провести заочный судебный процесс над Виктором Януковичем.

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