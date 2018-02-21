Госдума призовет мир осудить закон о реинтеграции Донбасса — заявление

Москва, , 15:50 — REGNUM Госдума примет заявление в связи с подписанием президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Проект заявления «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», перечеркивающего Минские соглашения об урегулировании конфликтов на Юго-Востоке Украины» внес в Госдуму комитет по делам СНГ.

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». Для вступления закона в силу документ должен быть опубликован в официальном издании.

Депутаты Государственной думы обращают внимание Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты Минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины.

«Никакие соображения «сдерживания России», столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине», — говорится в документе.

Госдума обращает внимание мирового сообщества на то, что «усугубление ситуации взаимосвязано с фактическим отказом властей Украины от расследования и наказания лиц, виновных в убийствах на киевском Майдане, совершении государственного переворота и последующих преступлениях, как, например, зверствах 2 мая 2014 года в городе Одессе».

Закон, «лживо именуемый» его авторами «законом о реинтеграции Донбасса», объявляет Российскую Федерацию «страной-агрессором», непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику — «временно оккупированными территориями», и предоставляет президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан в Донбассе и любой части Украины без объявления войны.

В Госдуме не сомневаются, что депутаты верховной рады преследовали цели сорвать международно признанные Минские соглашения об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины и отказаться от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств.

Депутаты Государственной думы «с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» ведет к войне, а не к миру».

"Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить», — говорится в заявлении.

Государственная дума, неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывает власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами.

Депутаты считают, что «со стороны Российской Федерации должна быть оказана дополнительная помощь страдающему населению Донбасса, приняты все необходимые, в том числе законодательные, меры по предоставлению убежища в Российской Федерации гражданам Украины, которые подвергаются угрозам и политическим преследованиям на Украине».