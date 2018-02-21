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Песков назвал дату выступления Путина перед Федеральным собранием

Политика

«Могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта»

Песков назвал дату выступления Путина перед Федеральным собранием
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 21 февраля 2018, 15:26 — REGNUM  Информация о том, что президент РФ Владимир Путин выступит 1 марта перед Федеральным собранием с ежегодным посланием, соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера (20 февраля) уже стало известно, и могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта, — сказал представитель Кремля журналистам. — Завтра (22 февраля) будет объявлена аккредитация».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 февраля сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Александр Румянцев сообщил, что президент РФ выступит с ежегодным обращением к Федеральному собранию 1 марта 2018 г.

По его словам, Путин готовит послание Федеральному собранию как кандидат на пост президента.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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