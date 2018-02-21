ДНР: закон «о реинтеграции» не спасет лидеров Украины от возмездия

Киев, , 13:20 — REGNUM

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон о реинтеграции Донбасса). Церемония подписания состоялась во время заседания военного кабинета совета национальной безопасности и обороны.

По словам Порошенко, закон позволит «сменить формат операции в Донбассе».

«Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами», — заявил Порошенко.

В свою очередь, политолог Владимир Цибулько считает, что подписание закона о реинтеграции Донбасса стало результатом работы украинской делегации на Мюнхенской конференции безопасности.

«Закон о «реинтеграции» Донбасса подписан, страна-агрессор не может быть привлечена к миротворческой операции на Донбассе. Разве это не результат визита в Мюнхен?» — задался вопросом Цибулько на своей странице в Фейсбук.

При этом журналист Роман Цимбалюк отметил, что закон всего лишь «констатировал факт военной агрессии России в отношении Украины».

«В сложившейся ситуации это единственное правильное решение. Это констатация факта. Россия — «страна-агрессор». Это ещё фиксация влияния международного сообщества на развитие событий. Несмотря на все усилия, РФ продолжает держать в заложниках миллионы людей в центре Европы. Надо назвать вещи своими именами. Россия Минские соглашения использует исключительно как обоснования оккупации. Это документ предполагает обратное — отход за поребрик», — написал Цимбалюк в Фейсбуке.

В то же время политолог Дмитрий Джангиров заявил, что «гибридная война» в Донбассе подразумевает «гибридную оккупацию».

«Я не хочу сказать, что с «оккупированными территориями что-то не так». Я просто считаю возможным предположить, что при гибридной войне и оккупация какая-то гибридная», — написал Джангиров в ФБ, комментируя заявление председателя госказначейской службы Украины Татьяны Слюз о том, что в 2017 году неподконтрольные территории Донбасса продолжали платить налоги в бюджет Украины.

«Цитата: «С оккупированных территорий платятся налоги. Донецкая область в 2017 году заплатила чуть больше 1 млрд гривен, из Луганской поступления были немного меньше», — процитировал слова чиновницы Джангиров.

Кроме того, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что закон о реинтеграции закрепляет государственную поддержку действий вооруженных сил Украины в Донбассе.

«Закон о «реинтеграции» Донбасса прямо противоречит духу и букве минского Комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов», — написал Лукашевич в Twitter.

По его словам, Порошенко «подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта». Подписание закона дипломат назвал «логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины».

Также 21 февраля полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета Денис Пушилин заявил, что закон о реинтеграции не спасет лидеров Украины от возмездия.

Он напомнил, что документ дает Украине право применять регулярные войска, «но он не сможет спасти руководство Украины в лице Порошенко и Турчинова».

«Подписанный украинским президентом закон о реинтеграции, принятый с нарушением действующего законодательства Украины и международных конвенций, лишь запоздалый способ узаконить всё то насилие, которое так смело применяется против жителей республик», — сказал Пушилин.

Напомним, 20 февраля председатель государственной казначейской службы Татьяна Слюз заявила, что отдельные регионы Донбасса продолжают платить налоги в бюджет Украины.

«С оккупированных территорий платятся налоги. Донецкая область в 2017 году заплатила чуть больше 1 млрд гривен, из Луганской поступления были немного меньше», — рассказала Слюз.

Как сообщалось, 18 января рада приняла закон №7163 о реинтеграции Донбасса. Документ называет отдельные регионы Донбасса «оккупированными». При этом отмечается, что в регионе установлена «оккупационная администрация РФ». На Россию как государство-агрессор возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, «ничтожными», кроме справок о рождении и смерти.