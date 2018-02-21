Молдавия призывает Украину не бояться «Великой Румынии»

Кишинёв, 21 февраля 2018, 12:32 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Андриан Канду уверяет, что румыноунионистский проект Бухареста не представляет угрозы ни для Украины, ни для Молдавии, часть территорий которых в Бухаресте называют «румынскими». Об этом он заявил в интервью украинскому изданию УНН.
«Однозначно, эта риторика не коснется Украины. Это — не об Украине», — сказал Канду, заметив при этом, что «исторически есть некоторые вопросы вокруг Буковины, которая была частью Румынии».
Активизация румыноунионистов, считает Канду, связана со скорыми парламентскими выборами в Кишиневе. В Молдавии же, по его словам, за объединение с Румынией выступают около 15−20% граждан, а большая часть страны желает видеть Молдавию независимым государством.
«В Молдове вопросы объединения с Румынией никто, кроме населения страны и во время национального референдума, не решает. Если сегодня даже посмотреть результаты социологических исследований, большинство граждан считает, что Молдова должна быть независимой страной», — подвел итог Канду.
В начале февраля, напомним, власти нескольких десятков сел Молдавии приняли декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежит румыноунионистской организации Actiunea-2012 и приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую унионисты называют «Великим объединением».
Справка ИА REGNUM.
Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах (т.е. без Приднестровья), а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в
Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.