Молдавия призывает Украину не бояться «Великой Румынии»

Кишинёв, , 12:32 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Андриан Канду уверяет, что румыноунионистский проект Бухареста не представляет угрозы ни для Украины, ни для Молдавии, часть территорий которых в Бухаресте называют «румынскими». Об этом он заявил в интервью украинскому изданию УНН.

«Однозначно, эта риторика не коснется Украины. Это — не об Украине», — сказал Канду, заметив при этом, что «исторически есть некоторые вопросы вокруг Буковины, которая была частью Румынии».

Активизация румыноунионистов, считает Канду, связана со скорыми парламентскими выборами в Кишиневе. В Молдавии же, по его словам, за объединение с Румынией выступают около 15−20% граждан, а большая часть страны желает видеть Молдавию независимым государством.

«В Молдове вопросы объединения с Румынией никто, кроме населения страны и во время национального референдума, не решает. Если сегодня даже посмотреть результаты социологических исследований, большинство граждан считает, что Молдова должна быть независимой страной», — подвел итог Канду.

В начале февраля, напомним, власти нескольких десятков сел Молдавии приняли декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежит румыноунионистской организации Actiunea-2012 и приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую унионисты называют «Великим объединением».

Справка ИА REGNUM.

Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах (т.е. без Приднестровья), а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в X—XI вв. входила в состав Древнерусского государства, в XII—XIII вв. — Галицко-Волынского княжества, составила часть образованного в середине XIV века Молдавского княжества. Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году российскими войсками и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Турцией в 1812 году, вошла в состав Российской империи. А объединившиеся в 1859 году вассалы Османской империи княжества Молдавия и Валахия составили будущее королевство Румыния, провозглашенное в 1881 году.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.