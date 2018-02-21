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Молдавия угрожает России войной: Радио REGNUM

Политика

«Противодействовать внешнему врагу» Кишинёв будет вместе с Украиной и Грузией

Молдавия угрожает России войной: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 21 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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