Молдавия угрожает России войной: Радио REGNUM

Москва, 21 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Залезли в чужой карман: в США решили посчитать потери России из-за санкций;
- На случай войны: Молдавия, Украина и Грузия объединяются против России;
- «Чёткий сигнал»: НАТО привлекает к военным учениям Германию;
- «Список Мюллера»: решится ли Москва ответить Вашингтону;
- Стереть историю: в Польше решено снести памятник советскому генералу.
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