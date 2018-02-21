Бедным семьям в России собираются помогать детскими товарами

Москва, , 12:18 — REGNUM В России может быть принята программа помощи малообеспеченным семьям. Подготовить её председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 30 мая 2018 года, сообщает пресс-служба ОНФ.

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Продуктовые карточки не смогут побороть бедность

Речь идёт о программе по предоставлению необходимых детских товаров российского производства малообеспеченным семьям с новорождёнными детьми до года.

Отмечается, что программа разрабатывается в целях поддержки малообеспеченных семей и отечественной индустрии детских товаров, пишет RT. Что будет входить в необходимый минимальный набор товаров для ребёнка, пока не сообщается.

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Напомним, поручение предоставить в правительство РФ предложения по подготовке программы было дано дано Минпромторгу, Минтруду, Минобру, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору по результатам работы тематических площадок «Форума действий» ОНФ, состоявшегося в декабре 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ поддержало идею Минпромторга о реализации программы продовольственной помощи малоимущим. Предполагается, что этой категории граждан будут выдавать продовольственные карточки, по которым они смогут получать некоторые товары отечественных производителей, чаще всего скоропортящуюся продукцию. Ожидается, Минпромторг запустит программу во второй половине 2018 года, в полную силу программа начнет работать в 2019 году.

При этом эксперты отмечают, что программа продовольственной помощи малоимущим, которая предполагает введение карточек на продукты, вряд ли разрешит ситуацию с бедностью в России.

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