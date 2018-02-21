«Россия — враг»: Молдавия, Украина и Грузия открывают фронт в Кишиневе

Кишинёв, , 11:47 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе 2 марта пройдет межпарламентская конференция по безопасности с участием представителей Молдавии, Украины и Грузии. Как сообщил на встрече со студентами Молдавского госуниверситета спикер парламента Молдавии Андриан Канду, конференция пройдет в партнерстве с Атлантическим советом (США) и в ней примут участие председатели парламентов трех стран и эксперты в сфере безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Канду заявил, что Россия препятствует «европейскому пути» Молдавии. «Как только мы говорим о будущем Республики Молдова и о том, чего хотим достичь, к сожалению, [со стороны России] появляются угрозы — в сфере безопасности, по поводу «приближения зимы»(речь, судя по всему, о высказывании вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который в 2014 году, находясь в Кишиневе и ведя переговоры о поставках российского газа, напомнил, что приближается зима, и добавил: «Смотрите, не замерзните» — прим. ИА REGNUM ) и экономических санкций».

В интервью украинскому агентству УНН тот же Канду уточнил, что по итогам конференции будет принята резолюция о новом общем подходе Молдавии, Украины и Грузии по «противодействию внешнему врагу».

«Мы не стремимся к открытому противостоянию, к войне с Россией, но российским властям, особенно некоторым представителям, стоит понять, что мы ждем уважения к себе и к нам нужно относиться как равному партнеру, и пора начинать задумывать о конструктивной кооперации. Мы больше не намерены терпеть отношение, основанное на санкциях, оскорблениях и обвинениях только по той причине, что мы стремимся быть ближе к Европейскому союзу и стать частью европейской семьи», — сказал он.

Из-за России, по его словам, Молдавия сталкивается с вызовами «в сфере безопасности, в сфере экономики, с Приднестровьем, с пропагандой». Канду сравнил это с ситуацией «в Крыму и в Восточной Украине» и не исключил, что в Приднестровье может быть реализован «крымский сценарий». «Уверен, что это умышленная политика со стороны России, чтобы раздать гражданство людям, проживающим в Приднестровье, а потом претендовать там на какую-то ведущую роль», — добавил молдавский спикер.

«Мы не против России, но мы хотим, чтобы Россия проявляла к нам уважение, вела себя честно и помогала Молдове становиться сильнее, а не вредить нам из-за того, что мы делаем свой свободный выбор, за то, что мы стремимся стать частью европейского сообщества. Мы никому не позволим решать что-то за нас. Это же касается и Приднестровья, мы верим, если бы Россия действительно захотела, приднестровский вопрос был бы решен уже много лет назад. Мы также верим, что то, что сейчас происходит в Украине, — это определенно ответственность Российской Федерации и только их. То, что происходит в Южной Осетии, Абхазии, мы все это понимаем и видим их интересы. Наши страны страдают из-за этого и не могут полноценно развиваться», — подвел итог Андриан Канду.

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