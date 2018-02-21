СМИ Германии: ЕС должен взяться за международную политику без опеки США

Берлин, , 10:38 — REGNUM Мюнхенская конференция по безопасности — не что иное, как большая сцена, на которой воспроизводится полная панорама международных кризисов. И порой это действо становится театральным и даже драматическим, делится своим комментарием по поводу конференции Клаус-Дитер Франкенбергер, политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пока в Вашингтоне выдвинуто официальное обвинение против российских граждан в связи с вмешательством в американскую избирательную кампанию, и о новом прорыве в двусторонних отношениях говорить не приходится, Европа должна, наконец, обрести способность заниматься мировой политикой, считает эксперт.

«Правы все те, кто жалуется на политический, материальный и культурный дефициты. Раз Америка больше не может и не хочет быть мировым жандармом, а сформированный под влиянием Запада мировой порядок начинает пошатываться, европейцы должны делать гораздо больше, чем прежде, — подчеркивает Франкенбергер. — Не в последнюю очередь это касается оборонной политики и политики безопасности. ЕС, похоже, движется в этом направлении. Но и обманывать себя не стоит: в одиночку Европа себя защитить не может, и в обозримом будущем в этом плане ничего не изменится».

Решительными быть необходимо, но также необходимо и оставаться реалистами, отмечает немецкий политический обозреватель. Франция, к примеру, уже не питает иллюзий относительно того, что урегулирование конфликтов, особенно внутрирегиональных, можно отдать на аутсорсинг, и открыто заявляет о намерении повысить собственную дееспособность, включая расходы на оборону. На данный момент посыл Парижа таков: Франция вернулась с новой динамикой и новым самосознанием.

И тем не менее другие крупные европейские державы заняты сами собой. В Лондоне все больше осознают последствия Brexit, в Берлине мучаются с формированием нового коалиционного правительства. При этом Германия в любом случае не собирается брать на себя роль исключительного регионального лидера. Исполняющее обязанности правительство, чьи властные основания и авторитет неуклонно сокращаются, явно не тот партнер, который нужен Европе, полагает Франкенбергер. По его мнению, внутренние трудности ФРГ сильно сказываются на ее дееспособности на мировой арене, и если раньше эксперты задавались вопросом, что происходит с Францией, то сегодня они задают тот же вопрос о Германии.

Напомним, что с 16 по 18 февраля 2018 года прошла 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. Участие в конференции приняли 20 глав государств и правительств, а также порядка 80 министров иностранных дел и обороны. Одной из центральных тем обсуждений стали отношения между Россией, ЕС и США.