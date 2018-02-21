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Росгвардия будет охранять губернаторов

Политика

Стоимость установит правительство

Москва, 21 февраля 2018, 10:23 — REGNUM  Закон об охране губернаторов войсками Росгвардии Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Предлагается внесение изменений, связанных с возложением на войска национальной гвардии РФ задачи обеспечения, по решению президента РФ, безопасности высших должностных лиц субъектов РФ — руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и иных лиц.

Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, определяются в порядке, устанавливаемом правительством.

В ЛДПР сомневаются в целесообразности закона.

«Надо быть ближе к народу… Но учитывая ситуацию в Дагестане…» — рассуждает Владимир Жириновский.

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