Госдеп сосчитал потери России на военных контрактах из-за санкций

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Введенные в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) антироссийские санкции США привели к потере российскими компаниями более $3 млрд на военных контактах, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в ходе брифинга.

«Считаем, что мы смогли остановить такие транзакции на сумму более $3 млрд», — сказала Нойерт.

По ее словам, воздействие режима санкций привело к тому, что ряд государств прекратили закупку товаров и техники у России. А прямым следствием такого отказа от сотрудничества с Москвой, убеждена представитель госдепа, станет снижение объема средств, поступающих в российский бюджет, и «это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности».

Напомним, подписанный президентом США Дональдом Трампом в прошлом году закон CAATSA предполагает расширение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Принятые в Вашингтоне меры затрагивают главным образом финансовый и энергетический секторы. Так, российские коммерческие банки не смогут привлекать кредитные средства за рубежом на срок более 14 дней. Также до 30 дней сокращается срок финансирования из-за рубежа российских компаний в нефтегазовом секторе.

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Введенные санкции направлены и против крупных российских энергетических проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Закон допускает принятие мер против компаний, которые выступают инвесторами в указанные проекты при вложении ими свыше $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что официальный Вашингтон уже предпринял несколько шагов, которые предотвратили ряд российских военных поставок. Он также не не исключил, что в отношении некоторых граждан России могут быть введены новые ограничительные меры.

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