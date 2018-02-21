Бундесвер намерен предостеречь Россию «чётким сигналом»

Берлин, , 08:29 — REGNUM В 2018 году участие в учениях НАТО примут в три раза больше военнослужащих Германии, чем в 2017-м. Это примерно 12 тыс. солдат. Такую информацию публикует газета Focus.

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Увеличатся и затраты ФРГ на участие в манёврах альянса. Они вырастут с €50 млн до €90 млн. Учения под названиями «Удар сабли» (Säbelhieb), «Огненный гром» (Flammender Donner) и «Железный волк» (Eiserner Wolf) пройдут на восточных и северных территориях НАТО. Самые масштабные учения «Единый трезубец — 2018» состоятся в октябре — ноябре 2018 года с участием 30—40 тыс. человек. Германия направит на них около 8 тыс. военнослужащих.

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В Литве начались учения НАТО

Причиной активизации военных, по заявлению немецких властей, стала «агрессивная политика России». В частности, Литва, Латвия, Эстония и Польша якобы чувствуют угрозу с 2014 года, когда Россия воссоединилась с полуостровом Крым.

Маневры, как пишет издание, должны стать явным и чётким сигналом для Москвы и президента РФ Владимира Путина о том, что вмешательство в дела стран НАТО будет иметь «серьезные последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, германскому бундесверу не хватает танков, самолётов, транспорта, прицелов и многого другого для исполнения обязанностей ФРГ в НАТО. По сообщению газеты Welt со ссылкой на секретный документ военного ведомства ФРГ, бундесвер не в состоянии выполнить свою роль в формировании международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья» (Speerspitze), запланированном на начало 2019 года.

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