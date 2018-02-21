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Киевские силовики открыли огонь по жилым домам в ЛНР

Политика

Разрушены объекты инфраструктуры в селе Долгое

Киевские силовики открыли огонь по жилым домам в ЛНР
Иллюстрация: Elitefon.ru
Война

Луганск, 21 февраля 2018, 08:05 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 20 февраля открыли огонь по жилым домам в населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает Народная милиция республики.

По словам официального представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко, разрушены объекты инфраструктуры в селе Долгое. Огонь велся из БМП-2.

Также из арторудий калибра 152 и 120 мм ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе Калиново.

Повреждены три жилых дома, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Донецкой Народной Республике сообщили о девяти нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики.

Огонь велся из минометов калибра 120 и 82 мм, зенитных установок, вооружений БМП, а также различных видов гранатометов и стрелкового оружия.

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Война в Донбассе
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