Венгрия не хочет видеть в Закарпатье украинских военных и НАТО

Станислав Стремидловский, , 07:42 — REGNUM

Венгрию встревожили планы Киева разместить в городе Берегово (Закарпатская область) одно из подразделений воинской части А1556 оперативного командования «Запад». Как сообщали ранее закарпатские издания, в пятницу, 9 февраля, состоялось пленарное заседание Береговского городского совета VII созыва. К депутатам обратились представители украинских военных, которые попросили передать в собственность армии земельный участок. На нем запланировано построить военный городок на 600 человек. По словам и.о. командующего войсками оперативного командования «Запад» Олега Микаца, «такая потребность возникла в связи с необходимостью рассредоточения войск и подготовки военных по всей территории Украины». При этом, подчеркивает портал Карпатський об'єктив, в силу «значительного интереса к этому вопросу со стороны общественности для обеспечения порядка перед зданием горсовета патрулировали правоохранительные органы».

Это странно, что обсуждение вопроса о размещении своих же собственных войск на территории своей же собственной страны может вызвать беспорядки. Но не для Украины, не для Закарпатья и тем более не для Берегово, центра многочисленной венгерской общины. Венгерская газета Magyar Nemzet прокомментировала заседание Береговского городского совета, обратив внимание на то, что депутаты отложили рассмотрение инициативы о предоставлении земельного участка для украинской армии. «Возникает вопрос, в чем потребность создания военной базы в Берегово», — пишет издание. С межнациональной точки зрения обеспокоенность вызывает появление украинских солдат в городе, где более половины жителей венгры по национальности, особенно с учетом того, что строительство базы лоббируют члены «антивенгерской националистической партии «Свобода». С экономической точки зрения «это предложение не кажется прибыльным, поскольку государственная собственность может быть продана на аукционе». Создание военного городка стоит огромных денег, которых нет у Киева.

Отсюда, делает вывод венгерская газета, судя по всему, дело в попытках Украины наладить таким образом кооперацию с НАТО, чтобы альянс взял на себя расходы. А Киев «фактически ожидает финансовой поддержки со стороны западных партнеров», но Украина — это «страна, которая — с ее поведением и необоснованными решениями — выходит далеко за рамки европейских норм и критериев НАТО, а Венгрия из-за украинского закона об образовании, который серьезно ограничивает права меньшинств», является основным препятствием на пути интеграции Украины в альянс. Напомним, что Будапешт и ранее, избрав предлогом украинскую образовательную реформу, грозил заблокировать Киеву его попытки интеграции с НАТО и ЕС. Так, 12 февраля в ходе пресс-конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал право вето в альянсе «единственным инструментом, с помощью которого (его страна — С.С.) может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами… НАТО планировало провести встречу министров обороны НАТО — Украина 14−15 февраля, на которую мы наложили вето, и, соответственно, генеральный секретарь альянса сообщил государствам-членам, что заседание не состоится».

Ряд украинских экспертов объясняют такую позицию Будапешта тем, что венгры положили глаз на Закарпатье в условиях, когда Украина становится распадающимся государством. Венгерские издания в свою очередь обратили внимание на последнее заявление бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, сделав упор на следующие его слова в отношении украинской государственности: «Восток и юг страны погибают экономически. В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств — это румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют. Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства». В этой ситуации появление военной украинской базы в Закарпатье с перспективой передачи ее под нужды НАТО не может понравиться Будапешту хотя бы потому, что он не сможет проконтролировать, солдат какой именно страны отправит в Берегово альянс. А ими способны стать, например, румыны, которые испытывают идиосинкразию к венграм в силу наличия в собственной Трансильвании боевого и зубастого венгерского меньшинства. Или чехи со словаками, некогда владевшие Закарпатьем.

При этом нельзя сказать, что Венгрия категорически против появления в регионе международных сил. В начале февраля сего года, реагируя на попытку поджога офиса организации венгерской культуры (КМКС) в Ужгороде, МИД Венгрии сделал заявление, в котором было сказано: «Мы ожидаем, что украинская власть быстро найдет тех, кто совершил нападение на представительство венгерской культуры в Ужгороде, и будет гарантировать безопасность закарпатским венграм. Последние события указывают на законность требования Венгрии в присутствии наблюдателей ОБСЕ не только на Востоке Украины, но и в Закарпатье». Таким образом, Будапешт обозначил свои приоритеты, выдвинул вперед ОБСЕ. И здесь появляется возможность сыграть с ним у Москвы. Россия могла бы по дипломатическим и иным каналам поддержать инициативу венгерской стороны по введению в Закарпатье миротворческих сил ОБСЕ и недопущению размещения войск НАТО в регионе в обмен на поддержку Венгрии предложений Москвы по размещению наблюдателей в Донбассе. И тогда венгерские представители могли бы войти в состав миссии на востоке Украины, а российские — на Западе Украины.