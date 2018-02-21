МИД РФ: Среди раненых в Сирии — десятки граждан РФ и СНГ

Москва, , 07:43 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что среди десятков раненых и среди убитых в ходе недавнего боевого столкновения в Сирии граждан России и СНГ нет военнослужащих РФ. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба ведомства.

В МИД России отметили, что на территории Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и «с разными целями».

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые — их несколько десятков», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что пострадавшим было оказано содействие для возвращения в домой. В настоящее время они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях, добавили в МИД РФ.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля на территории Сирии коалиция, возглавляемая США, нанесла артиллерийские и авиаудары по сирийским ополченцам, пытавшимся атаковать подконтрольные США отряды боевиков и штаб «Сирийских демократических сил». В результате ряд СМИ США и Евросоюза заявили о «сотнях погибших российских наемников».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информации о якобы погибших военных из России во время американского удара под Дейр эз-Зором в Сирии у Кремля нет.

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Также добавим, 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вбросы СМИ о том, что в Сирии якобы погибли «сотни и тысячи» граждан РФ, — это «спекуляция на войне».

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