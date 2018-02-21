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Латвия обвинила РФ, Украина получила позорный месседж от США: Радио REGNUM

Политика

О том, зачем на Украину едет заместитель госсекретаря США Джон Салливан, и в чём ещё Латвия обвинила Россию

Латвия обвинила РФ, Украина получила позорный месседж от США: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 21 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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