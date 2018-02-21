Латвия обвинила РФ, Украина получила позорный месседж от США: Радио REGNUM

Москва, 21 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Наши за границей: МИД просят защитить граждан РФ за рубежом;
- Распоряжения со стороны: Украина утратила субъектность;
- Перетянуть на себя: у Латвии во всём виновата Россия;
- Цифровое настоящее: криптовалюты предложено «обкатать» в Крыму;
- Коррупционный скандал: несколько сотрудников ГИБДД задержаны в Югре.
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